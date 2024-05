Con polémica, el Concejo declaró patrimonio de la Ciudad al eje fundacional

El Concejo Deliberante local votó ayer la declaración de “sitio histórico cultural” de la Ciudad, al eje fundacional del casco, que recorre las avenidas 51 y 53, desde la 1 hasta la 31. Se trata de un proyecto girado por el intendente, Julio Alak, en el marco del plan de remodelación de la Plaza San Martín, para la preservación e impulso de obras de puesta en valor de los palacios y plazas que lo integran. Si bien la iniciativa fue sancionada, dos ediles de la oposición marcaron su diferencia rechazando el expediente y lanzando fuertes críticas a las gestiones municipal y provincial.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo local contempla la preservación de los espacios comprendidos por el eje mencionado, que contemplan desde el ministerio de Seguridad provincial, la Gobernación, la Legislatura y el palacio municipal, hasta la Catedral, la plaza Malvinas y el parque San Martín.

Y va en línea con la obra de remodelación de Plaza San Martín que anunciaron el martes Alak y el gobernador, Axel Kicillof, en el Salón Dorado de la Municipalidad, por una inversión de unos 3.500 millones de pesos.

El proyecto logró el consenso para su votación sobre tablas. Sin embargo, el edil del PRO Lucas Lascours y su par radical Javier Mor Roig se opusieron al expediente, lanzando duros cuestionamientos formales, técnicos y políticos. “Esto no pasó ni por la comisión de Planeamiento, ni por la consejo de ordenamiento urbano. Se pregona la búsqueda de consensos y se pretende sancionarlo con este apuro”, dijo Lascours y añadió: “No tenemos especificaciones técnicas, no sabemos qué piensan hacer con el arbolado. Además, ¿es prioridad remodelar Plaza San Martín cuando con esa partida se pueden comprar 300 patrulleros?”, se preguntó.

Mor Roig, por su parte, cargó contra el proyecto y el anuncio general de la obra de la Plaza. “No puedo acompañar un proyecto que no se discutió y que está plagado de errores técnicos. Además es ridículo el anuncio del arreglo de una plaza, que si bien es bienvenido en general, se contrapone al más del 40 por ciento de pobreza de la Ciudad, y a la falta de obras de infraestructura esenciales”, dijo el concejal.

“Ahora quieren poner en valor el espacio público y relocalizar a los vendedores ambulantes. Cuando lo intentó el anterior intendente (por Julio Garro), como era de otro color político, el Gobernador no pensaba igual”, reprochó.

Quien defendió la iniciativa oficial fue el peronista Juan Granillo Fernández. “Acá se trata de la recuperación del espacio publico. A diferencia de las formas de (Julio) Garro para sacar los ambulantes, se esta tratando de hacerlo con diálogo y consenso”, respondió. Y añadió: “El gobierno nacional recortó a la Provincia 900 mil millones de pesos. Si le falta a la Provincia, le faltan recursos al Municipio”, rebatió.

SERVICIO DE LUMINARIAS

En otro pasaje de la sesión, tomaron estado parlamentario pedidos de informes y reclamos que los concejales de los distintos bloques presentaron referentes al funcionamiento de los servicios municipales. Varios de ellos apuntaron a la falta de mantenimiento de las luminarias públicas. Pero el más enfático fue el de la edil de la UCR-PRO Melany Horomadiuk, al indicar que la avenida 52, entre 1 y 122, es “una boca de lobo”. Y, en el marco de ese señalamiento, contó: “Mi hermana, que no vive en la Ciudad, fue interceptada por un hombre que la manoseó, cuando salía de una clase de danzas en el Club Hípico. Ella pudo escapar de la situación, pero me dijo que en ese lugar no se ve nada y que era imposible divisar la presencia de una persona en ese lugar. Los reclamos de luminarias son graves y estos hechos realmente asustan, sobre todo a las mujeres”, remató ante un silencio generalizado.