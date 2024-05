Se separaron Gastón Soffritti y Cande Molfese: los motivos del distanciamiento

A dos años de haberse conocido, los chicos tuvieron una charla y decidieron este paso más allá del amor que todavía está latente. Así, a casi dos años de haber anunciado el romance, de haber encarado proyectos juntos, Gastón Soffritti y Cande Molfese se separaron. Incluso, cuando llevaban cerca de un año de noviazgo, dieron un gran paso, cuando decidieron convivir.

Recordemos que, los actores se conocieron en Ushuaia, cuando fueron convocados para filmar una publicidad. Las horas que compartieron fueron suficientes para que la química hiciera lo suyo. Ahora, en la tele se informó que la separación está fresca, que fue días atrás.

Desde los programas especializados aseguraron: “Lo hablaron mucho, me cuenta alguien. Fue de común acuerdo, esto es lo que se dice siempre. Hay amor de por medio y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano, más precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre”. Gastón, de 32 años, le dejó en claro que quiere dar ese paso en un corto plazo. En el caso de Cande, no sería un paso que quiere dar.

Por último, vale destacar que hace un año había planeado el casamiento para este 2024, pero finalmente, todos esos plantes quedarán truncos debido a lo mencionado.