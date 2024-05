Estudiantes vs Huachipato.- “El equipo irá a dar la vida a Argentina”, advierten desde Chile

El cruce clave ante Huachipato por la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina. Y mientras Estudiantes continúa con su preparación para el mismo, lo propio hacen los chilenos, quienes estarán llegando a la Argentina en las próximas horas.

Ya sin Javier Sanguinetti, quien se despidió del club hace algunos días, el elenco ahora dirigido por Francisco Troncoso Valenzuela pudo volver al triunfo en el certamen doméstico, con un 1-0 ante Everton con el cual cortaron una racha de cinco partidos sin poder sumar de a tres.

Frente a esto, el Acerero llega en alza al Jorge Luis Hirschi, escenario en el que deberá ganar ante un rival directo pensando en la clasificación a los octavos de final del máximo torneo a nivel continental.

En ese sentido Gonzalo Montes, autor del gol de la victoria frente a Everton por la Primera División de Chile, anticipó el cruce frente a los dirigidos por Eduardo Domínguez.

Quien no podrá estar el miércoles en UNO por haber sido expulsado en la goleada 0-4 ante The Strongest en Bolivia, remarcó: “confío en las decisiones que pueda tomar el DT. Pero estoy seguro de que el equipo irá a dar la vida a Argentina”.

En cuanto a no poder decir presente en un choque clave, el volante de 29 años expresó: “Por mi parte me queda aprender. Me arrepiento mucho de la primera amarilla, sobre todo”, concluyó al respecto.

Huachipato aparece en la segunda colocación del Grupo C con 5 unidades, una menos que Estudiantes, con quien definirá mano a mano la clasificación.

Hasta el momento, los trasandinos ganaron un único partido (a Gremio en Brasil), empataron dos (con Estudiantes y The Strongest en condición de local), y perdieron el restante. El Pincha, por su parte, tiene 4 puntos, con la victoria ante The Strongest de local y el mencionado empate con el próximo rival.