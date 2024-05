Thomsen: “Rezo para que Fernando tenga paz”

En la segunda parte de una entrevista con Telenoche, Máximo Thomsen volvió a hablar sobre el crimen de Fernando Báez Sosa por fuera del expediente judicial y apuntó contra algunos de sus amigos con los que está alojado hace cuatro años en Melchor Romero.

“Después del ataque fui a la casa a cambiarme, siempre que salía tenía hambre después. Me fui a cambiar porque estaba con la camisa rota, estaba impresentable. Me puse las ojotas y salí. No me di cuenta de la sangre en las zapatillas. Me fui a comer, no a armar una coartada. Siempre que terminaba la noche, nos íbamos a comer”, contó y aseguró que uno de los audios más polémicos tras el crimen (en el que se habla que “caducó”), recién lo escuchó en el juicio: “Yo no escuché el audio de Lucas (Pertossi) que decía que caducó. En la hamburguesería me lo comentó, pero no pensé que era tan grave”.

Sobre Pablo Ventura, al joven al que acusaron injustamente de haber participado del crimen, dijo: “No veía como que lo estaba acusando. Un comisario me empezó a hacer preguntas y me pidió un nombre y tiré ese nombre por tirar. Me temblaban las piernas. Me arrepiento de haberlo mencionado”.

Luego aseguró que su exabogado, Hugo Tomei, les aseguró que a los 15 días iban a salir libres porque era una muerte en una situación de una pelea. “Yo siempre quise hacerme cargo de lo que sí hice. Pero quiero que me culpen por lo que pasó”, dijo y luego contó que al escuchar la sentencia empezó a sentir un hormigueo en todo el cuerpo. Así describió el cuadro que se vio en vivo cuando se descompensó en la última audiencia del juicio en Dolores.

“Solo tenemos el patio, las visitas y la mayor parte del tiempo lo pasamos en la celda donde jugamos a las cartas, al ajedrez y vemos alguna película en el celular”, dijo sobre su día a día.

“Ojalá Fernando descanse en paz y que sus padres puedan encontrar paz en su corazón. No pido que me perdonen porque, si yo estuviera en su lugar, pensaría igual. Pero lo que dicen que pasó no es así. Rezo todas las noches para que Fernando tenga paz”, aseguró Thomsen y rompió en un profundo llanto.