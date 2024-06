Francia frustró a Los Pumas 7 y  festejó en la gran final de Madrid

Los Pumas 7´s cayeron en la gran final de Madrid ante Francia por 19 a 5 en un partido donde la táctica estuvo más que presente, donde los franceses bloquearon desde el inicio, todos los intentos de nuestros compatriotas que encima contaron una dosis de indisciplina que a la postre les terminó de costar el partido. Justamente el mejor jugador del mundo de la especialidad, el mendocino Rodrigo Isgró se mostró raramente nervioso y primero fue amonestado por una infracción burda, luego fue bien expulsado por un tackle peligroso y encima podría quedarse sin los Juegos Olímpicos.

La derrota no empaña la extraordinaria campaña 2024 del seleccionado argentino que se consagró este año como el mejor equipo del mundo y buscaba en Madrid quedarse con esta novedosa etapa final que fue implementada por World Rugby esta temporada. Pese a eso, Argentina se colgó la medalla de plata y ahora tendrá por delante, el gran objetivo del año: los Juegos Olímpicos de Paris a partir del 24 de julio.

LA PALABRA DE SANTIAGO GÓMEZ CORA

El entrenador argentino tras la final dijo que: “Duele perder finales, llegábamos tras una temporada muy larga y con los objetivos cumplidos con los Juegos Olímpicos a la vista. Sin buscar excusas, el equipo llegó bien pero con algunos matices. Hoy con Francia, tomamos malas decisiones y el punto de encuentro en este nivel, es clave. Fue todo soñado, no nos podemos quejar. Esto sirve para curtirse, en otros tiempos esto lo veíamos de lejos. Hoy nos toca cantar nuestro himno ante el mundo, eso es motivo de orgullo. La verdad es esa. Es simple. Hoy nos tocó perder y tomaremos nota de nuestros errores, más con los juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Hay que asumir este dolor y pensar en lo que viene”

A lo que el surgido en el club Lomas Athletic agregó: “Francia estuvo mejor que nosotros, aprovechó sus momentos y nos ganó bien, no hay excusas. Respecto a los lesionados, Osadczuk estará disponible por eso no lo arriesgamos acá (por Madrid) igual que Moneta. Pellandini no está descartado y Lucho González va a estar, porque es un toro y es todo muscular lo que tiene. Con lo de Isgró y esa tarjeta roja no sabemos qué pasará, porque seguramente lo sancionarán y podría quedarse afuera de los Juegos, realmente ese final fue una lástima. Más allá de todo, nos queda un gran sueño por delante y falta un mes y medio para que podamos ir por él. Ahora volveremos a casa, nos resetearemos y nos dispondremos a dar un esfuerzo más. Todo lo que hacemos es para y por los clubes de rugby de nuestro país”, finalizó el Head Coach del seleccionado de nuestro país.