Diego Ramos confesó intimidades de su pareja y de su trabajo en Sex: "Está buenísimo que no me cele"

El actor, Diego Ramos siempre mantuvo su vida íntima en un bajo perfil, pero ahora confesó todo sobre su novio Mauro Cernada. Sin dudas, Diego está viviendo uno de sus momentos de mayor plenitud tanto laboral como personal. Desde hace cinco años, la rompe en Sex, el transgresor e innovador espectáculo que montó José María Muscari en el Gorriti Art Center y en lo personal también está de parabienes ya que con su pareja, el abogado Mauro Cernadas, atraviesa un gran momento, luego de siete años de relación y convivencia incluida en la casa que armaron en Zona Norte.

"Van a ser siete años", señaló Diego, al tiempo que agregó: "Está a punto de ser mi pareja más larga. Yo soy muy tranquilo y súper parejero. Se dio así y está buenísimo. Si bien él trabaja de día y yo de noche en el teatro, buscamos los espacios para vernos. Antes y después del teatro lo veo y por la mañana yo lo llevo al trabajo, que es temprano. Los fines de semana compartimos mucho.

"No me cela y eso está buenísimo. Cuando me conoció, yo hacía otras cosas pero Mauro desde el día uno sabe lo que hago en Sex. Va dos o tres veces al mes a ver la obra, lleva gente, va con amigos o familia y se divierten. Es tan claro lo que hago en el espectáculo, que no hay motivo de nada. Además, es mi trabajo y no aceptaría que nadie me dijera qué tengo que hacer o cómo hacerlo. Segundo, es muy claro lo que hago en el show y sabe que cuando termina la función, me voy corriendo a casa", confesó Diego Ramos.

Por último y dejando todo más que claro Ramos señaló: "Yo no tengo que fichar: este es mi trabajo y nada más. No sé cómo explicarte: Maru Botana está todo el día haciendo tortas y lo que menos va a querer es comerse una. En mi caso, lo mismo: estoy ahí sacándome la pilcha pero corriendo como loco porque el show no se detiene. En el medio, me cambio en cinco minutos, corro para bajar por un trapecio, me vuelvo a desmontar para salir en otro cuadro. No tengo ni tiempo para calentarme", reveló Ramos.