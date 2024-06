El Presidente presentará su renuncia a una futura jubilación de privilegio

A través de un comunicado, el presidente Javier Milei anunció que hará una presentación ante la ANSES para renunciar a la jubilación de privilegio y cuestionó el aumento del 80% en los sueldos de los diputados nacionales.

Además criticó la opinión del diputado Miguel Ángel Pichetto quien defendió la jubilaciones y pensiones a exmandatarios. “Si hacen las cosas mal, que se caguen de hambre por ser una mierda”, dijo sin filtro el jefe de Estado en referencia a los presidentes de la República.

Pichetto había expresado que “en la discusión del artículo 11, le están dando vuelta al tema y nadie lo dice: esto determina la jubilación o pensión de los presidentes. Se limita, se prohibe, que los presidentes, de acá en más, a partir de la sanción de esta ley, no tengan ningún beneficio por parte del Estado”.

Y agregó enojado: “El que diseñó y pensó esto tiene una visión de la antipolítica muy perversa. Fundamentalmente cree que la política es para narcos, marginales y delincuentes, gente que no tiene ningún interés en defender la Argentina, y piensa que el presidente, cuando termina su mandato, tiene que ir a pedir trabajo a una fábrica. Eso es lo que piensa en su cabeza estúpida”.

Finalmente, el artículo que pidió eliminar Pichetto no avanzó. Recibió 111 votos negativos, contra 109 positivos y 15 abstenciones, por lo que las jubilaciones de privilegio a ex mandatarios sigue vigente.

El presidente Milei en cambio, aclaró que “es un derecho adquirido no es que voy a estar tocando a los que están atrás y toca solamente a desde mi persona a hacia adelante”.

Además argumentó: “Eliminar las jubilaciones de privilegio es un incentivo muy grande para hacer las cosas bien. No es un tema menor. Entonces, ‘que hagan las cosas mal total tienen un seguro’. ¿Qué seguro? Se le terminó el seguro a la casta. Si hacen mal, después de hacer las cosas desastrosamente, que se caguen de hambre por ser una mierda”.

“Puedo estar cuatro años, puedo estar ocho años, si todo sale muy bien. ¿Después qué hago cuando termino con esto? Voy a tener que salir a laburar. Es interesante porque tengo que volver a salir a laburar me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, porque sino al día después me quedo sin laburo y me cago de hambre”.

Después de las palabras del Presidente, llegó la aclaración de Pichetto en las redes. “No he defendido las jubilaciones de privilegio. Sí las pensiones del Presidente y vice cuando terminan su mandato, porque respeto y valoro las instituciones presidenciales”, remarcó.