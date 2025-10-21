Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Atraparon en pleno centro de La Plata a un joven por el robo de dos celulares

21 de Octubre de 2025 | 19:11

En la tarde de este martes, agentes de la Policía y de la fuerza de seguridad municipal intervinieron en pleno centro de La Plata, tras el reporte de un joven en actitud sospechosa. Luego de un operativo, hallaron dos celulares en el interior de un contenedor de basura. 

El hecho se registró minutos después de las 17.50, en la intersección de la avenida 7 y 49, cuando un llamado al servicio de emergencias alertó sobre la presencia de un hombre que habría cometido un robo en el centro comercial de la calle 8.

Al arribar al lugar, efectivos constataron que el sospechoso se encontraba merodeando un contenedor de residuos. En ese contexto, personal municipal ingresó al mismo y halló dos teléfonos celulares, que fueron secuestrados preventivamente para determinar su procedencia.

Fuentes policiales informaron que el individuo fue identificado y trasladado a sede policial para su averiguación de antecedentes, mientras se procura establecer si los dispositivos recuperados corresponden a algún hecho delictivo reciente en la zona. 

