Impresionante incendio en La Plata devoró tres casa y un auto

Un terrible incendio arrasó este sábado tres viviendas en la zona oeste de La Plata, dejando a varias familias con lo puesto. Afortunadamente, no hubo heridos, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

El siniestro se desató alrededor del mediodía en la intersección de 138 y 511, donde por causas que aún se investigan el fuego se propagó rápidamente por las casas construidas con madera y chapas. En cuestión de minutos, las llamas consumieron por completo las estructuras y también alcanzaron un automóvil que estaba estacionado en el lugar.

Vecinos, policías y agentes municipales colaboraron en la emergencia hasta la llegada de las dotaciones de Bomberos de San Carlos y Melchor Romero, que trabajaron intensamente para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a otras viviendas del barrio.

Aunque no se registraron heridos, las familias damnificadas perdieron todas sus pertenencias y ahora apelan a la solidaridad de la comunidad para poder recomenzar.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Agustina al 221 622 0149.