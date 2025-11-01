Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Impresionante incendio en La Plata devoró tres casa y un auto

Impresionante incendio en La Plata devoró tres casa y un auto
1 de Noviembre de 2025 | 20:06

Escuchar esta nota

Un terrible incendio arrasó este sábado tres viviendas en la zona oeste de La Plata, dejando a varias familias con lo puesto. Afortunadamente, no hubo heridos, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

El siniestro se desató alrededor del mediodía en la intersección de 138 y 511, donde por causas que aún se investigan el fuego se propagó rápidamente por las casas construidas con madera y chapas. En cuestión de minutos, las llamas consumieron por completo las estructuras y también alcanzaron un automóvil que estaba estacionado en el lugar.

Vecinos, policías y agentes municipales colaboraron en la emergencia hasta la llegada de las dotaciones de Bomberos de San Carlos y Melchor Romero, que trabajaron intensamente para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a otras viviendas del barrio.

Aunque no se registraron heridos, las familias damnificadas perdieron todas sus pertenencias y ahora apelan a la solidaridad de la comunidad para poder recomenzar.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Agustina al 221 622 0149.

Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas

Impresionante incendio en La Plata devoró tres casa y un auto
