Impresionante incendio en La Plata devoró tres casa y un auto

Un terrible incendio arrasó este sábado tres viviendas en la zona oeste de La Plata, dejando a varias familias con lo puesto. Afortunadamente, no hubo heridos, aunque las pérdidas materiales fueron totales.
El siniestro se desató alrededor del mediodía en la intersección de 138 y 511, donde por causas que aún se investigan el fuego se propagó rápidamente por las casas construidas con madera y chapas. En cuestión de minutos, las llamas consumieron por completo las estructuras y también alcanzaron un automóvil que estaba estacionado en el lugar.
Vecinos, policías y agentes municipales colaboraron en la emergencia hasta la llegada de las dotaciones de Bomberos de San Carlos y Melchor Romero, que trabajaron intensamente para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a otras viviendas del barrio.
Aunque no se registraron heridos, las familias damnificadas perdieron todas sus pertenencias y ahora apelan a la solidaridad de la comunidad para poder recomenzar.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Agustina al 221 622 0149.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
