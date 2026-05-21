Allanaron una casa en La Plata por un robo y se encontraron con más de dos kilos de estupefacientes

Una investigación por un robo derivó en el descubrimiento de un punto de venta de estupefacientes al menudeo en la periferia de La Plata. El procedimiento, coordinado por efectivos de la Subcomisaría La Unión y grupos operativos de la Estación de Policía Departamental, finalizó con la captura de un hombre de 62 años.

La causa judicial tuvo su origen el pasado 29 de abril a raíz de la presentación realizada por un ciudadano de nacionalidad venezolana de 42 años. El denunciante detalló que autores ignorados habían violentado su vehículo, para sustraer diversos objetos de valor de su interior.

El rumbo de la pesquisa cambió cuando los investigadores policiales detectaron que los delincuentes comenzaron a utilizar las tarjetas plásticas robadas dentro del rodado. Los implicados realizaron diversas transacciones comerciales virtuales a través de la plataforma Mercado Libre, movimientos digitales que permitieron rastrear la ubicación del sospechoso y registrar su domicilio particular.

Con el avance de las tareas de inteligencia en la zona, los uniformados comprobaron que en dicha propiedad, no solo se ocultaban los elementos robados, sino que también se llevaban a cabo actividades ilícitas ligadas al fraccionamiento y comercialización de sustancias.

Con las pruebas reunidas, los magistrados otorgaron la correspondiente orden de registro y secuestro. El operativo habitacional se concretó con el apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y personal de distintas seccionales de la región.

Durante la irrupción en la vivienda, las autoridades detuvieron al morador, decomisaron 2,665 kilos de marihuana que se encontraba acondicionada en cajas y bolsas de nylon, listas para su distribución. Además, se hallaron dos balanzas digitales de precisión, veinte señuelos de pesca y un parlante portatil, que coincidían con lo denunciado por la víctima del robo.

El expediente penal quedó unificado bajo las carátulas de robo y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de La Plata, en coordinación conjunta con la fiscalía temática de la UFI N° 18 del mismo Departamento Judicial.