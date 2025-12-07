Vibra el Mouras: Canapino busca el título y Moscardini, por el golpe

Hoy, la Ciudad de La Plata vibrará al ritmo de los motores. En el Autódromo Roberto José Mouras, Agustín Canapino va en busca de su quinta corona en el Turismo Carretera.

Mientras que el platense Nicolás Moscardini busca dar el golpe en el TC Pista.

El piloto de Camaro llega a esta última fecha de la temporada con una muy buena ventaja de 57,5 puntos sobre su escolta, que es Santiago Mangoni (Camaro). Esto se debe principalmente a la solidez que demostró en el tramo final del año, ya que se quedó con el triunfo en cinco de las últimas siete fechas. La final se correrá a las 14.

Agustín Canapino / Redes

Debido a la gran diferencia que tiene con respecto a sus perseguidores, que son Mangoni, Matías Rossi (Toyota) y Marcos Landa (Camaro), Canapino podría quedarse con la “Copa de Oro” en alguna de las series previas a la carrera final, ya que sus oponentes están obligados a ganar absolutamente todo para seguir con chances matemáticas.

Por su parte, el arrecifeño va en busca de su quinto título de la categoría. La primera coronación de Canapino en el Turismo Carretera llegó en el 2010, cuando se coronó con solo 20 años a bordo de un Chevy. Mientras que consiguió los restantes en 2017, 2018 y 2019.

En caso de coronarse obtendrá su quinto título que le permitirá despegarse de Óscar Gálvez, Dante Emiliozzi, Héctor Gradassi y Roberto Mouras para ubicarse en soledad como el cuarto mayor ganador de la historia del Turismo Carretera, solo por debajo de Juan Gálvez (9), Guillermo Ortelli (7) y Juan María Traverso (6).

Nicolás Moscardini / Redes

Por otro lado, en el mismo escenario se definirá el TC Pista que estará llevando a cabo la última fecha de la Copa de Plata 2025, con Nicolás Moscardini en el centro de la escena.

Ayer por la tarde, la categoría puso en marcha la prueba de clasificación de cara a las baterías de este domingo y Marco Dianda, candidato al título, se quedó con lo mejor. El joven piloto de Guatimozín marcó un tiempo de 01:24.524 en los relojes al mando del Dodge atendido por el equipo Galarza Racing. Bautista Damiani finalizó en el segundo puesto a +0.147 y Gastón Iansa culminó tercero a una diferencia de +0.369, ambos con sus respectivos Chevrolet. Nicolás Moscardini, por su parte, terminó en el cuarto puesto y sigue siendo el segundo máximo aspirante a la corona, además del principal rival de Dianda. La final está programada para las 12:50.