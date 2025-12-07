Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |ÚLTIMO CAPÍTULO Y UNA FECHA DECISIVA EN LA PLATA

Vibra el Mouras: Canapino busca el título y Moscardini, por el golpe

En un domingo cargado de adrenalina, el autódromo se convierte en el epicentro del TC. El arrecifeño está cerca de la quinta corona. El platense apuesta todas sus fichas en el TC Pista

7 de Diciembre de 2025 | 02:14
Edición impresa

Hoy, la Ciudad de La Plata vibrará al ritmo de los motores. En el Autódromo Roberto José Mouras, Agustín Canapino va en busca de su quinta corona en el Turismo Carretera.

Mientras que el platense Nicolás Moscardini busca dar el golpe en el TC Pista.

El piloto de Camaro llega a esta última fecha de la temporada con una muy buena ventaja de 57,5 puntos sobre su escolta, que es Santiago Mangoni (Camaro). Esto se debe principalmente a la solidez que demostró en el tramo final del año, ya que se quedó con el triunfo en cinco de las últimas siete fechas. La final se correrá a las 14.

LE PUEDE INTERESAR

Colapinto no pudo mejorar y larga último en Abu Dabi

LE PUEDE INTERESAR

Turf – Programas y Resultados

Agustín Canapino / Redes

Debido a la gran diferencia que tiene con respecto a sus perseguidores, que son Mangoni, Matías Rossi (Toyota) y Marcos Landa (Camaro), Canapino podría quedarse con la “Copa de Oro” en alguna de las series previas a la carrera final, ya que sus oponentes están obligados a ganar absolutamente todo para seguir con chances matemáticas.

Por su parte, el arrecifeño va en busca de su quinto título de la categoría. La primera coronación de Canapino en el Turismo Carretera llegó en el 2010, cuando se coronó con solo 20 años a bordo de un Chevy. Mientras que consiguió los restantes en 2017, 2018 y 2019.

En caso de coronarse obtendrá su quinto título que le permitirá despegarse de Óscar Gálvez, Dante Emiliozzi, Héctor Gradassi y Roberto Mouras para ubicarse en soledad como el cuarto mayor ganador de la historia del Turismo Carretera, solo por debajo de Juan Gálvez (9), Guillermo Ortelli (7) y Juan María Traverso (6).

Nicolás Moscardini / Redes

Por otro lado, en el mismo escenario se definirá el TC Pista que estará llevando a cabo la última fecha de la Copa de Plata 2025, con Nicolás Moscardini en el centro de la escena.

Ayer por la tarde, la categoría puso en marcha la prueba de clasificación de cara a las baterías de este domingo y Marco Dianda, candidato al título, se quedó con lo mejor. El joven piloto de Guatimozín marcó un tiempo de 01:24.524 en los relojes al mando del Dodge atendido por el equipo Galarza Racing. Bautista Damiani finalizó en el segundo puesto a +0.147 y Gastón Iansa culminó tercero a una diferencia de +0.369, ambos con sus respectivos Chevrolet. Nicolás Moscardini, por su parte, terminó en el cuarto puesto y sigue siendo el segundo máximo aspirante a la corona, además del principal rival de Dianda. La final está programada para las 12:50.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En FOTOS | El Colegio Nacional y un reencuentro histórico de varias generaciones

Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad

VIDEO. Clásico histórico: contado por sus protagonistas

El cumple de Cami Homs: cena íntima a luz de las velas, amigas cercanas y un look para resaltar su embarazo

“La Toretto” de La Plata ahora quiere trabajar de niñera: ¿Podrá salir de la domiciliaria?

Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano

El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
+ Leidas

Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón

Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura

Clásico del 12: empates, goleadas y una jornada sangrienta

Para formalizar, la reforma laboral no debe olvidarse  de los gnomos productivos
Últimas noticias de Deportes

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Clásico del 12: empates, goleadas y una jornada sangrienta

Piedrahíta se perfila para ser titular en el Bosque

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha
Política y Economía
Presentaron los F-16: Milei, durísimo con el kirchnerismo
Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”
Presti ya tiene reemplazante en la jefatura del Ejército
Cargos en el Bapro, mandatos en debate y un sorteo como solución
40 años de la condena a las Juntas Militares
Policiales
City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63
El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”
Cayó el ladrón que asaltó a un médico platense
Murió un funcionario bonaerense tras un choque
Espectáculos
Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"
¿Eleven es pobre?: cuánto ganaron las estrellas de “Stranger Things”
Bad Bunny: larga vida al rey de las escuchas
Composición: tema "La Vaca"
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
La Ciudad
En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos
La “misa ricotera” volvió a la Ciudad y tomó la zona del Estadio
El 85 por ciento de los presos bonaerenses usan celulares y la polémica está instalada
Recalculando: cómo es el plan que promete ordenar y ampliar el servicio de micros en La Plata
Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla