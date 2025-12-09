Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Donald Trump se atribuyó el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas: “Lo respaldé y ganó de una manera aplastante”

Donald Trump se atribuyó el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas: “Lo respaldé y ganó de una manera aplastante”
9 de Diciembre de 2025 | 17:38

Escuchar esta nota

Donald Trump volvió a involucrarse en la política argentina tras las elecciones legislativas de 2025. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el ex presidente estadounidense aseguró que el amplio triunfo del oficialismo fue, en parte, consecuencia de su respaldo personal a Javier Milei. Con su estilo habitual, se atribuyó haber influido en el resultado y celebró lo que calificó como una victoria arrasadora del mandatario argentino.

Lo respaldé y ganó de una manera aplastante”, afirmó Trump en un mensaje que rápidamente se viralizó. Según su mirada, el apoyo explícito que había dado a Milei durante la campaña y en distintas apariciones públicas ayudó a consolidar la superioridad del oficialismo en las urnas.

Trump también aseguró que Milei “está haciendo un trabajo fantástico” al frente del gobierno argentino y sostuvo que el resultado electoral es una prueba del impacto de su liderazgo. Incluso fue más allá, destacando que “la Argentina está de regreso”, en referencia a la orientación económica que el presidente impulsa y que el ex mandatario estadounidense suele elogiar públicamente.

El republicano remarcó además su sintonía ideológica con Milei y celebró el vínculo que mantienen desde antes de la llegada del libertario al poder. “Siempre creí en él y sabía que iba a revertir la situación”, señaló, reforzando la idea de que su apoyo fue determinante para el desenlace electoral.

El mensaje llegó poco más de haberse cumplido un mes después de la victoria del oficialismo en las legislativas, un resultado que consolida el proyecto del Presidente y fortalece su posición de cara al tramo final de su primer año de mandato. Milei, aunque no respondió públicamente al mensaje de Trump, mantiene con él una relación cercana que se ha profundizado en los últimos meses.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

Cómo está de salud el hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

Arrancó la venta de entradas para la final Estudiantes vs Racing: precios y quiénes pueden sacarla hoy

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Se levantó el corte en la Autopista La Plata
Últimas noticias de Política y Economía

El plan de reforma laboral eliminaría las horas extra: qué propone el nuevo “banco de horas”

El Gobierno presentó el informe del Consejo de Mayo: cuáles son las reformas que enviarán al Congreso

El dólar comenzó la semana con leve suba

Aumento a docentes bonaerenses: los gremios se sumaron al pedido urgente de estatales para que se reabra la paritaria
Policiales
Insólito: el baterista de Don Osvaldo bromeó con una bomba en el aeropuerto de Mendoza y activaron un operativo de seguridad
Más de 10 horas de allanamientos en las sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
"Estado crítico": cómo sigue el ciclista que trastabilló en el paso bajo a nivel de 1 y 32
More Rial: pidieron la elevación a juicio del caso que investiga el supuesto robo
Localizan al joven de 19 años cuyo paradero era un misterio tras el recital de Los Fundamentalistas en La Plata
Deportes
Cumbre en Estancia Chica por la continuidad de Zaniratto: los detalles del primer encuentro
Cómo está de salud el hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna
El viaje a Santiago del Estero: la odisea del hinchas del Pincha ante la falta de vuelos y hoteles ocupados
Piedrazos y balas de goma: cómo es la situación de los 23 detenidos tras el clásico
El festejo de gol de Estudiantes en el Bosque que se volvió viral
Espectáculos
"Es mi novio": Evelyn Botto formalizó su relación con Fede Bal
“Me comprometo a abonar”: llega el final del debate por la paternidad de Martín Redrado
"En un mes": Thelma Fardín y Nicolás Riera pusieron el gancho para la decisión más importante de su vida
Insólito: Mauro Icardi pidió ver las escenas de sexo de la China Suárez de “En el barro”
More Rial: pidieron la elevación a juicio del caso que investiga el supuesto robo
Información General
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial
Turismo en alza durante el último fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla