Donald Trump se atribuyó el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas: “Lo respaldé y ganó de una manera aplastante”

Donald Trump volvió a involucrarse en la política argentina tras las elecciones legislativas de 2025. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el ex presidente estadounidense aseguró que el amplio triunfo del oficialismo fue, en parte, consecuencia de su respaldo personal a Javier Milei. Con su estilo habitual, se atribuyó haber influido en el resultado y celebró lo que calificó como una victoria arrasadora del mandatario argentino.

“Lo respaldé y ganó de una manera aplastante”, afirmó Trump en un mensaje que rápidamente se viralizó. Según su mirada, el apoyo explícito que había dado a Milei durante la campaña y en distintas apariciones públicas ayudó a consolidar la superioridad del oficialismo en las urnas.

Trump también aseguró que Milei “está haciendo un trabajo fantástico” al frente del gobierno argentino y sostuvo que el resultado electoral es una prueba del impacto de su liderazgo. Incluso fue más allá, destacando que “la Argentina está de regreso”, en referencia a la orientación económica que el presidente impulsa y que el ex mandatario estadounidense suele elogiar públicamente.

El republicano remarcó además su sintonía ideológica con Milei y celebró el vínculo que mantienen desde antes de la llegada del libertario al poder. “Siempre creí en él y sabía que iba a revertir la situación”, señaló, reforzando la idea de que su apoyo fue determinante para el desenlace electoral.

El mensaje llegó poco más de haberse cumplido un mes después de la victoria del oficialismo en las legislativas, un resultado que consolida el proyecto del Presidente y fortalece su posición de cara al tramo final de su primer año de mandato. Milei, aunque no respondió públicamente al mensaje de Trump, mantiene con él una relación cercana que se ha profundizado en los últimos meses.