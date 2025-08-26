Los domingos rompa con lo que se repite hasta el cansancio 

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

En todos los medios los temas se repiten una y otra vez, hasta el hastió de los que ven y escuchan. El diario El DÍA del domingo prefiere romper con todo eso, y el protagonista de la noticia sos vos, tus problemas y hasta tu intimidad. Esa es la diferencia. Este domingo podés leer:

• La 65ª edición de la Argentina Fashion Week en Buenos Aires, entre sofisticación y alta costura

• Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento: un desafío para adultos

• Estrenos de septiembre: el drama y el misterio se apoderan de la pantalla

“¿Por qué nos fuimos de Argentina?

• Las reacciones en el cuerpo cuando tenemos sexo 

• Dormir de otra forma ¿Está bien?”.

• El síndrome del trasero muerto: estar sentado muchas horas es más que peligroso”.

Por supuesto que en las más de 60 páginas a todo color están las informaciones de las secciones deportes, política, espectáculos, etc. Lo que todos hacen, pero la diferencia es que hay páginas donde vos, tus problemas y tu intimidad son el tema principal.

Cuesta solamente 2300 pesos y tiene más lectura que una revista.

Para recibirlo en tu casa llamá al 4120101 de 10 a 16 horas de lunes a viernes.

