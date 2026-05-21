El Concejo platense declaró Ciudadano Ilustre al director de EL DIA, Raúl Kraiselburd

El Concejo Deliberante local votó esta mañana por unanimidad la declaración de Ciudadano Ilustre de la Ciudad al director de EL DIA, Raúl Kraiselburd, en reconocimiento a “su distinguida trayectoria en el ámbito del periodismo local, provincial, nacional e internacional, su defensa de la libertad de expresión y su permanente compromiso con el progreso de nuestra ciudad”.



La iniciativa contó con el voto unánime de los presentes en del recinto y fue el primer tema a tratarse en la sesión ordinaria de hoy.



El primero en tomar la palabra fue el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Bardón, quien subrayó que Kraiselburd dirige el diario de nuestra ciudad desde 1974, “encontrándose al frente de su conducción desde hace más de un tercio de su historia de 142 años”.



Leyó los fundamentos de la iniciativa, en los que se subrayó el dramático momento en que asumió la dirección del diario, cuando su padre, David Kraiselburd, fuera secuestrado y asesinado, tras ejercer ese cargo desde 1962.



Al mismo tiempo, se destacó la labor informativa de Kraiselburd, tanto como su contribución al desarrollo de la Ciudad y su vínculo entre lo público y lo privado. Y se advirtió que EL DIA “defendió los principios de la libertad, el pluralismo y la democracia republicana, además de haber escrito la crónica viviente de La Plata, desde la vida deportiva, cultural, política, académica y científica.



El reconocimiento fue votado por todos los presentes en el recinto, donde Juan Manuel Granillo Fernández (Unión por la Patria), anunció que la distinción se le entregará personalmente en el Salón Dorado de la Municipalidad, el próximo 5 de junio.



También destacaron su compromiso con la comunidad y su labor social, también desde la presidencia de la Fundación Florencio Pérez, así como su “corazón y vocación” con la sociedad platense, los ediles Nicolás Morzone (PRO), Darío Ganduglia (PRO Vecinal), Gustavo Staffolani (UCR) y Melany Horomadiuk (Asap-Nueva Generación), y Sergio Resa y Pablo Elías, de Unión por la Patria.



Entre los fundamentos, se destaca que Kraiselburd dirige el matutino platense desde 1974, convirtiéndose en el periodista que más tiempo ocupó la conducción de un diario en la historia argentina. El texto subraya que asumió la dirección en un contexto de fuerte violencia política, tras el secuestro y asesinato de su padre, David Kraiselburd.



La iniciativa también resalta las transformaciones impulsadas en el diario, como la incorporación temprana del color y el cambio de formato al sistema berlinés, medidas que ubicaron a El Día “en una posición de vanguardia” dentro de la industria periodística nacional.



Otro de los ejes de los fundamentos es el rol del medio en el desarrollo de La Plata. El proyecto sostiene que, bajo la conducción de Kraiselburd, el diario se consolidó como una “nave insignia” del crecimiento local, promoviendo debates sobre infraestructura, autonomía municipal, producción y desarrollo tecnológico, además de generar empleo y modernización en el sector gráfico y de servicios.



El expediente enfatiza además la defensa de “la libertad, el pluralismo y la democracia republicana”, así como el papel formador que tuvo la redacción del diario para distintas generaciones de periodistas. También pone en valor el vínculo histórico del medio con las instituciones platenses, reflejando la vida deportiva, cultural, educativa, política y científica de la ciudad.



En el plano internacional, se menciona que Kraiselburd presidió la Sociedad Interamericana de Prensa entre 1994 y 1995 y encabezó la Comisión de Libertad de Prensa de esa entidad, además de haber recibido premios como el Moors Cabot de la Universidad de Columbia y el Diploma al Mérito de la Fundación Konex.



Finalmente, el proyecto pondera su labor social a través de la Fundación Florencio Pérez, dedicada desde hace más de tres décadas a programas educativos y de inclusión social para jóvenes vulnerables, además de obras solidarias en hospitales, escuelas y clubes de barrio.



La iniciativa concluye que Kraiselburd “representa, desde el periodismo, algunos de los rasgos que definen a la Ciudad: debate, tolerancia, pluralismo y compromiso comunitario”, motivos por los cuales considera que reúne los méritos para recibir la distinción.

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