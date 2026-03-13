Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

Información General

Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense

Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense
13 de Marzo de 2026 | 09:26

Escuchar esta nota

Las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires ordenaron retirar del mercado todos los productos elaborados o comercializados por el laboratorio Labsa que se encuentra radicado en el parque industrial de Almirante Brown.

La decisión quedó oficializada este viernes en la Resolución 430/26 de la Subsecretaría de Planificación Estratégica que pertenece al Ministerio de Salud bonaerense. A partir de ahora, el laboratorio tiene diez días hábiles para cómo va a retirar todos sus productos de mercado y luego llevar adelante el procedimiento.

A esto se le suma que quedó prohibido usar, distribuir y comercializar los productos elaborados por Labsa en todo el territorio bonaerense. La clausura regirá “hasta tanto se acredite el pleno cumplimiento de las exigencias sanitarias vigentes”, expresa la resolución.

La drástica decisión se tomó luego de una inspección que detectó varias irregularidades como la falta de libros de Producción y Comercialización, lo que le impidió a las autoridades sanitarias “efectuar un adecuado seguimiento de los productos en el mercado y garantizar sus condiciones de calidad y seguridad”.

Laboratorios Labsa, según informa su web, se dedica a la elaboración de analgésicos y antiinflamatorios, antiácidos, antiulcerosos, antialérgicos, antibióticos, antimicóticos y antigripales, entre otros.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

Saneamiento cloacal: la Provincia apela por el millonario embargo

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV

Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre

El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó

¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero

Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
+ Leidas

Primer cuatrimestre en riesgo en la Universidad

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre

El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó

La Vice denunció en la Justicia al diputado Petri

La inflación sigue alta: las subas que impulsaron el 2,9% que mete presión

Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
Últimas noticias de Información General

VIDEO. El influencer platense Ian Moche donó su pelo para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer

El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense

Tabaco para armar: crece su consumo entre jóvenes

El intestino, posible clave de la pérdida de memoria
Deportes
Colapinto, con poco ritmo, clasificó 16º para la carrera Sprint del GP de China
Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre
Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV
La racha que empieza a incomodar al Xeneize
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
La Ciudad
Denuncian que La Plata amaneció "tapada de humo" y con "olores nauseabundos" por la quema de un basural
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 13 de marzo 
Buen tiempo este viernes en La Plata aunque se instalan algunas nubes ¿Se viene un finde caluroso?
Supér Cartonazo por $4.000.000: los números de este viernes 13 de marzo
Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres
Espectáculos
Wanda Nara celebró su divorcio de Mauro Icardi con un exclusivo viaje a Maldivas: fotos y detalles
Sigue acumulando enemigos: Carmiña Masi fue destrozada por Yanina Latorre tras sus dichos racistas y un antiguo tape 
Tremendo gesto de la China Suárez después de la audiencia de Mauro Icardi y Wanda Nara, las fotos  
El Joven Sherlock cerca de tener segunda temporada: la serie adopta una nueva perspectiva y arrasa en el streaming 
Reconocido influencer: quién es el actor de Disney que fue grabado disparando al aire en la Villa 31
Policiales
Una intensa persecución terminó con choques entre patrulleros y un sospechoso detenido en Wilde
Delito juvenil en La Plata: entre 2024 y 2025 detuvieron a más de 1.000 menores
Falso testimonio en el cuádruple femicidio de La Plata: Patricia Godoy pidió arresto domiciliario
"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla