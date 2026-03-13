Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense

Las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires ordenaron retirar del mercado todos los productos elaborados o comercializados por el laboratorio Labsa que se encuentra radicado en el parque industrial de Almirante Brown.

La decisión quedó oficializada este viernes en la Resolución 430/26 de la Subsecretaría de Planificación Estratégica que pertenece al Ministerio de Salud bonaerense. A partir de ahora, el laboratorio tiene diez días hábiles para cómo va a retirar todos sus productos de mercado y luego llevar adelante el procedimiento.

A esto se le suma que quedó prohibido usar, distribuir y comercializar los productos elaborados por Labsa en todo el territorio bonaerense. La clausura regirá “hasta tanto se acredite el pleno cumplimiento de las exigencias sanitarias vigentes”, expresa la resolución.

La drástica decisión se tomó luego de una inspección que detectó varias irregularidades como la falta de libros de Producción y Comercialización, lo que le impidió a las autoridades sanitarias “efectuar un adecuado seguimiento de los productos en el mercado y garantizar sus condiciones de calidad y seguridad”.

Laboratorios Labsa, según informa su web, se dedica a la elaboración de analgésicos y antiinflamatorios, antiácidos, antiulcerosos, antialérgicos, antibióticos, antimicóticos y antigripales, entre otros.