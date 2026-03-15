Crimen de Kim Gómez: mañana se conocerá el fallo contra el joven acusado de homicidio

El juicio por el crimen de Kim Gómez, la niña asesinada en febrero del año pasado en La Plata durante un robo, llegará a su fin este lunes con el conocimiento del monto de la pena contra el joven que fue hallado culpable a comienzos de marzo de este año.

Este lunes 16 de marzo al mediodía se dará a conocer el monto de la pena contra el joven, de 18 años, luego de que los jueces Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada lo encuentren responsable del delito de homicidio en ocasión de robo.

La sentencia y los fundamentos luego de que la fiscalía pidiera una pena de 23 años y 4 meses de prisión y la defensa solicitara 7 años. Al momento del crimen el acusado tenía 17 años, por lo que fue juzgado en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata.

El acusado, en la recta final del debate oral, hizo uso de la palabra como último acto exculpatorio. Con tono bajo, dijo que lo sentía, que “solo quería robar, no matar”. Por su parte, el adolescente de 14 años es inimputable por su edad y se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por el plazo de dos años.

El pedido de la fiscalía y la búsqueda de la defensa

La fiscal Mercedes Catani había pedido minutos antes una condena de 23 años y cuatro meses de prisión, al encuadrar el hecho como homicidio en ocasión de robo en concurso real con robo agravado en poblado y en banda.

Por esa construcción delictual, el máximo de pena requerible era de 35 años. Pero por aplicarse la ley juvenil, ya que el imputado era menor cuando ocurrió el hecho, la titular de la acción penal sostuvo una reducción en el tope punitivo.

Del otro lado, la defensa insistió en que se trató de un homicidio culposo, sin intención de matar. Y si bien sumó un robo tentado al concurso real de delitos, con un pedido de pena de 7 años de cárcel, en ese instante las discusiones técnicas quedaron en segundo plano.

Los hechos

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la víctima se encontraba junto a su madre en el barrio Altos de San Lorenzo, donde fueron asaltadas por ladrones para robarles el Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25.

Anteriormente, Florencia Barraza, la progenitora, declaró en el debate oral y público en el que se determina la responsabilidad del joven de -actualmente- 18 años y recordó los momentos previos al crimen de su hija: los malhechores la obligaron a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda la velocidad.

Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, habría intentado descender, pero quedó enganchada, por lo que fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar.

La huida terminó cuando los malvivientes chocaron contra un poste de luz, provocaron que el vehículo cayeran en una zanja, y corrieron hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.

En conversación con este medio y tras la audiencia en donde declararon cinco testigos, Marcos Gómez, el padre de la niña calificó de “duro” el desarrollo del juicio e indicó: “Es muy difícil presenciar todo eso”. En ese momento, se mostró expectante de la audiencia de este viernes 27.

El hombre consideró que “está todo muy claro” porque “hay muchas pruebas así que solo queda esperar", así como expresó su tristeza por el primer aniversario que se cumple del hecho: “Se hace muy duro”.

En el caso también está acusado un chico de 14 años, quien al ser no punible solo se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por dos años y bajo tratamiento interdisciplinario.