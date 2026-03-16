El momento de la verdad: darán el fallo por el crimen de Kim Gómez

Kim Gómez tenía apenas 7 años cuando encontró la peor de las muertes. Su caso tuvo impacto nacional / Web

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata dará a conocer hoy al mediodía la sentencia del juicio por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que perdió la vida el 25 de febrero de 2025 en un hecho que por sus características generó una profunda conmoción en la Ciudad y traspasó sus fronteras, llevando a que tuviera gran impacto nacional y también internacional.

Como se recordará, los jueces en una audiencia previa ya adelantaron que consideran al joven acusado -que actualmente es mayor de edad- coautor del homicidio, por lo que en la presente jornada deberán dar a conocer los fundamentos legales en los que validarán la extensión de la condena.

El coautor del crimen

La expectativa es alta en toda la sociedad, porque se trata de uno de los episodios más impactantes de los últimos tiempos.

El debate oral, a través de un amplio desarrollo probatorio, con audiencias cargadas de tensión y angustia, permitió reconstruir la secuencia del incidente y analizar el grado de responsabilidad del imputado en la muerte de la pequeña Kim.

Durante los alegatos finales, la fiscalía solicitó una pena de 23 años y 4 meses de prisión, al considerar probado un concurso real de delitos.

Florencia Barboza

Según expuso la acusación -tal como oportunamente lo reflejó este diario-, los elementos incorporados al proceso permitieron establecer que el acusado tuvo participación directa en el hecho y mantuvo dominio de la situación durante el robo del vehículo, una maniobra que terminó con el trágico desenlace.

Para el Ministerio Público, representado en este debate por la fiscal Mercedes Catani, la secuencia mortal quedó acreditada a partir de testimonios, pericias y otros elementos incorporados al expediente.

La defensa, por su parte, sostuvo una postura distinta y centró su estrategia en remarcar la falta de intención homicida.

En su alegato de cierre incluso insistió en que el objetivo del imputado era únicamente cometer el robo del automóvil y que el resultado fatal no fue buscado ni previsto.

Marcos Gómez

El propio acusado también habló ante el tribunal antes del cierre del debate. En su declaración final pidió perdón por lo ocurrido y afirmó que jamás quiso provocar la muerte de la niña. “Solo quería robar el auto”, expresó mirando a Florencia, la mamá de la víctima.

Con el debate ya finalizado, el tribunal entonces dará a conocer a las 12 el veredicto completo con la calificación legal y la pena.

La resolución marcará el cierre judicial de un caso que desde el primer momento sacudió a la comunidad platense y que volvió a poner en discusión la violencia en los hechos delictivos y la responsabilidad penal de los jóvenes involucrados.

Hoy al mediodía se conocerá el delito imputado y la extensión de la sanción punitiva

Serán los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro, los encargados de emitir el fallo. También hay cierta expectativa por conocerse el destino del imputado, ya que siendo mayor de edad debería pasar a cumplir condena en una cárcel para adultos.

De todas maneras, en atención a las características del suceso, por estrictas razones de seguridad, tal vez se decida mantenerlo en un instituto cerrado, bajo monitoreo del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.

La frase de la madre de Kim, “¿por qué no me dejaste bajar a la nena?”, sintetiza el dolor por una acción incomprensible. Es que aquel 25 de febrero, en la fuga, la nena falleció al quedar enganchada del cinturón de seguridad del auto que le habían despojado.