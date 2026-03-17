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Tras el temporal, el arco iris sorprendió y brilló en el cielo platense

Tras el temporal, el arco iris sorprendió y brilló en el cielo platense

@luttitravel

17 de Marzo de 2026 | 20:00

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El arcoíris tras la tormenta es un fenómeno óptico atmosférico causado por la refracción, reflexión y dispersión de la luz solar en las gotas de lluvia remanentes. Ocurre cuando el sol brilla mientras aún hay humedad en el aire, creando un arco multicolor. A menudo se interpreta como un símbolo de esperanza, belleza y superación tras los momentos difíciles.

El fenómeno se dio cerca de las 19, cuando comenzaron a despejarse las nubes y volvió a asomar el sol pero ya en el atardecer platense.

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