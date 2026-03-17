Palacios, gran figura en la noche mendocina, anotó su segundo gol y ahora el Pincha vence a Gimnasia 2 a 1
Palacios, gran figura en la noche mendocina, anotó su segundo gol y ahora el Pincha vence a Gimnasia 2 a 1
En FOTOS | Marcha de antorchas en las calles de La Plata: la comunidad universitaria se moviliza en reclamo de más financiamiento
A partir de mañana, el Estacionamiento Medido en La Plata costará más caro: los nuevos valores y zonas
"El sueño de mi hijo, destruido": el drama de la familia que el temporal dejó sin casa en La Plata
AFA Gate | Nuevos allanamientos en La Plata: operativo en las oficinas de Personas Jurídicas bonaerenses, de 6 y 48
Misterio y conmoción en Villa Elvira: un hombre de frondoso prontuario fue encontrado con un puntazo en el pecho
VIDEO.- La fuerte tormenta de pocos minutos dejó secuelas en La Plata: ráfagas de viento, árboles caídos y cortes de luz
El temporal derribó el paredón de un jardín de infantes en La Plata
Tras el temporal, el arco iris sorprendió y brilló en el cielo platense
Una joven de 27 años, la ganadora dell Súper Cartonazo por $4.000.000
Con proyección nacional, Kicillof lanzó la usina de ideas del MDF en La Plata
En el acto de la AMIA, Milei ratificó su alineamiento con EEUU e Israel en la guerra contra Irán
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Cambios en el Gobierno: renunció el titular de la ANSES, un hombre de Luis Caputo
VIDEO. Feinmann explotó contra los meteorólogos y la ligó Bertolotti de TN: "Payaso"
VIDEO. El incómodo momento de Cristina Kirchner ante el Tribunal
TRIBUNA DE VECINOS.- En La Plata crecen las quejas por pérdidas de agua y hasta se formó un "criadero de renacuajos"
Real Madrid eliminó al Manchester City de Guardiola y avanzó a los cuartos de final de la Champions
El pasillo del honor: a 60 años del gesto de La Plata Rugby a Los Tilos con foto de EL DÍA, previo a nuevo clásico
Israel afirma que fue abatido el máximo responsable de seguridad de Irán
Escrachan a una “señora muy aseñorada” por abandonar gatitos en La Plata
AdorniGate: investigan contratos de la consultora de Bettina Angeletti con empresas vinculadas al Estado
Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra
Audaz golpe en el corazón comercial de Calle 12: cajas fuertes forzadas y todo revuelto
Vestido de negro y con guantes, asaltó a una jubilada en City Bell de madrugada
Policías y penitenciarios de La Plata, choferes de aplicaciones para llegar a fin de mes
Un mensaje que reavivó la fuerte interna en el gobierno libertario
Cortes de verano: el sector productivo también registró interrupciones diarias
El Gobierno le sube el techo a las paritarias y advierte que no convalidará acuerdos superiores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El arcoíris tras la tormenta es un fenómeno óptico atmosférico causado por la refracción, reflexión y dispersión de la luz solar en las gotas de lluvia remanentes. Ocurre cuando el sol brilla mientras aún hay humedad en el aire, creando un arco multicolor. A menudo se interpreta como un símbolo de esperanza, belleza y superación tras los momentos difíciles.
El fenómeno se dio cerca de las 19, cuando comenzaron a despejarse las nubes y volvió a asomar el sol pero ya en el atardecer platense.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí