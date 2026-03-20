Irán difundió un video que muestra al ayatollah Mojtaba Khamenei

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Es en medio de versiones en torno al Líder Supremo
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En medio de la guerra en Medio Oriente y la duda sobre su estado de salud del Líder Supremo de Irán, la televisión iraní difundió por primera vez un video del ayatollah Mojtaba Khamenei, hijo del difunto e histórico gobernante Ali Khamenei, asesinado el primer día de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel.
Si bien la veracidad temporal de la grabación no fue aclarada por la transmisión oficial de la República Islámica, el impacto radica en que es la primera imagen pública del líder desde que asumió sus funciones.
🚨 Published for the first time— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 19, 2026
A video of religious science teaching by Ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/uFtIvZ0POy
La incertidumbre sobre el destino de Khamenei se profundizó esta semana debido a la falta de certezas oficiales. Diversas versiones, que aún no han sido desmentidas por el régimen, sugieren que el líder habría sido evacuado de emergencia hacia Rusia por heridas en la pierna tras el ataque en el que también causaron la muerte de su esposa e hijo, en el inicio del conflicto.
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