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Israel anunció que mató al ministro de Inteligencia de Irán

Se trata de Esmail Khatib y es el tercer alto funcionario asesinado en dos días. En Tel Aviv dos personas murieron tras el impacto de un misil iraní

Israel anunció que mató al ministro de Inteligencia de Irán
18 de Marzo de 2026 | 09:10

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Israel anunció este miércoles que había matado a otro alto funcionario iraní, el tercero en dos días, mientras Irán arremetía con ataques contra sus vecinos del Golfo e Israel, empleó algunos de sus misiles más recientes para evadir las defensas antiaéreas y mató a dos personas cerca de Tel Aviv, mientras la guerra en Medio Oriente no parecía frenar su escalada.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció que el ejército israelí había matado al ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib en un ataque durante la noche y dijo que "se esperan sorpresas significativas a lo largo de este día en todos los frentes", sin dar más detalles. La muerte de Khatib se suma al asesinato el martes del principal funcionario de seguridad iraní Alí Larijani y al jefe de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria.

Israel mantuvo una intensa presión sobre Líbano con ataques que, según dijo, tenían como objetivo a Hezbollah, respaldados por Irán, alcanzando varios edificios de departamentos en Beirut y matando al menos a unas doce personas.

Desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán para iniciar la guerra el 28 de febrero, Irán ha atacado la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo, así como bases militares, como parte de una estrategia para elevar los precios del petróleo y presionar a Washington para que retroceda.

Teherán también está manteniendo su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, la ruta marítima por la que transita una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha alimentado crecientes preocupaciones sobre una crisis energética global.

Irán atacó el miércoles la vasta Provincia Oriental de Arabia Saudí, donde se encuentran muchos de sus yacimientos petrolíferos, así como Kuwait, Bahrein, Qatar y Emiratos Arabes Unidos.

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Irán ha prometido continuar restringiendo el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. Desde que comenzó el conflicto, algunos barcos han logrado pasar con sus cargamentos (algunos de los cuales eran iraníes, pero también de India, Turquía y otros lugares), e Irán insiste en que la vía fluvial está abierta, sólo que no para Estados Unidos o muchos de sus aliados.

En respuesta a la muerte de Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y una de las figuras más poderosas del país, la Guardia Republicana informó el miércoles que había atacado el centro de Israel con misiles de múltiples ojivas, que tienen mayores probabilidades de evadir los sistemas de defensa antimisiles y pueden saturar los sistemas de seguimiento por radar.

Israel reportó que dos personas murieron en Ramat Gan, al este de Tel Aviv. Los equipos de Magen David Adom difundieron imágenes del lugar que muestran importantes daños materiales en un edificio de Ramat Gan y en la estación de trenes de Savidor. Entre ellos se encuentran un automóvil incendiado y escombros, tras el ataque que se enmarca en la escalada del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El servicio de emergencias informó de que las dos víctimas (un hombre y una mujer) tenían alrededor de 70 años, creen que estaban en la escalera del edificio y que no pudieron llegar a tiempo al refugio antiaéreo más cercano. 

De esta manera, ya suman catorce las personas fallecidas en territorio israelí desde que comenzó el conflicto, el pasado 28 de febrero.

Larijani, ex presidente del Parlamento, fue un asesor principal de políticas del fallecido líder supremo Alí Khamenei en materia de estrategia en las conversaciones nucleares con el gobierno de Donald Trump. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en enero por su papel "coordinando" la violenta represión de Irán contra protestas a nivel nacional.

El general Gholam Reza Soleimani, jefe de la milicia Basij de la Guardia Revolucionaria, también murió en un ataque israelí el martes. Soleimani fue sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por su papel en la represión de la disidencia durante años a través del Basij.

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