Anuncian más paros en la UNLP: qué días estarán complicadas las clases en facultades y colegios
Anuncian más paros en la UNLP: qué días estarán complicadas las clases en facultades y colegios
Una intoxicación con una tortilla, la causa probable de una tragedia familiar en La Plata
Adorni suma denuncias: vuelos, contratos y una casa en un country
El campeón, la altura de Medellín y un debutante: la actualidad de Flamengo, DIM y Cusco, rivales de Estudiantes en la Copa
Viernes nublado en La Plata y avanza una tormenta: para cuándo se espera
Para hacer la VTV, ahora primero hay que pagar varios días antes: trámite obligatorio y online
Este finde XXL se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más
De La Plata al GBA: Óptica VEO sumó una nueva sede y afianza su liderazgo con cinco sucursales
Un motociclista fracturado y hospitalizado tras fuerte choque en el Camino Centenario
Irán confirmó la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria
La sobreprotección, un problema familiar: cuando cuidar demasiado también puede dañar
'La vuole nera': la Selección Argentina presentó su nueva camiseta suplente de cara al Mundial
Lo que la pandemia nos dejó: las marcas en La Plata a 6 años del inicio de la cuarentena
TRIBUNA DE VECINOS, nueva sección: dejanos tu reclamo, en video
Operativo en dos escribanías de La Plata por supuestos terrenos "flojos" de papeles
“Un clan funesto”: cómo operaba la peligrosa banda narco que cayó en La Plata
Filtran chats de un ex mano derecha de Toviggino y un árbitro por presunto arreglo de partidos
Milei habló de una “carnicería mediática” contra su Gobierno, criticó a la oposición y los “empresaurios”
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 20 de marzo
"El barrio fue tomado": desesperado reclamo de los vecinos por la Zona Roja
El guiño futbolero de Cami Homs : su hijo con De Paul, con la camiseta de Estudiantes
VIDEO. Edelap dejó a media Ciudad sin agua y hubo bronca entre los vecinos
Actividades: danzas, talleres de arte, concurso de escritura, acrobacia en tela
Los números de la suerte del viernes 20 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Cruces en el Concejo por las tasas, la crisis económica y el 24 de marzo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se trata de Ali-Mohammad Naeini. Fue tras un nuevo ataque de Estados Unidos e Israel
Escuchar esta nota
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció hoy que Ali-Mohammad Naeini, su portavoz, murió tras un nuevo ataque de Estados Unidos e Israel.
Un informe de la cadena de televisión pública iraní, IRIB resaltó el trabajo de Naeini “durante más de cuatro décadas” en servicio de “la protección de la Revolución Islámica”, a la vez que indicó: “Sus ideas revolucionarias y modelos eficientes en el campo de la ‘guerra blanda’ guiarán a la Guardia Revolucionaria y sus oficiales en la guerra psicológica contra las potencias arrogantes”.
En tanto, señaló que Naeini fue “un general valiente y sincero” y añadió que prometen “continuar su camino de perseverancia en la lucha contra los terroristas”. Además, las autoridades de Irán confirmaron en su último balance que hubo más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, aunque la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.
Según indicó, entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatollah Alí Khamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y los ministros de Defensa, Aziz Nasirzadé, y de Inteligencia, Esmaeil Jatib, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí