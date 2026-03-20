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Irán confirmó la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria

Se trata de Ali-Mohammad Naeini. Fue tras un nuevo ataque de Estados Unidos e Israel

Irán confirmó la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria
20 de Marzo de 2026 | 09:06

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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció hoy que Ali-Mohammad Naeini, su portavoz, murió tras un nuevo ataque de Estados Unidos e Israel.

Un informe de la cadena de televisión pública iraní, IRIB resaltó el trabajo de Naeini “durante más de cuatro décadas” en servicio de “la protección de la Revolución Islámica”, a la vez que indicó: “Sus ideas revolucionarias y modelos eficientes en el campo de la ‘guerra blanda’ guiarán a la Guardia Revolucionaria y sus oficiales en la guerra psicológica contra las potencias arrogantes”.

En tanto, señaló que Naeini fue “un general valiente y sincero” y añadió que prometen “continuar su camino de perseverancia en la lucha contra los terroristas”. Además, las autoridades de Irán confirmaron en su último balance que hubo más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, aunque la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Según indicó, entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatollah Alí Khamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y los ministros de Defensa, Aziz Nasirzadé, y de Inteligencia, Esmaeil Jatib, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

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