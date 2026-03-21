Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo

El Súper Cartonazo del diario EL DIA ya vuelve a jugarse por un premio de $1.000.000 tras haber una ganadora durante la semana. Ayer, con la edición impresa de EL DIA , salió el nuevo cupón gratuito, mientras que este viernes se publicó la primera tanda de números que puede encontrarse tanto en el formato impreso como en ELDIA.COM.

Es por eso que se renovaron las ilusiones y los platenses que consiguieron sus cartones empezaron a jugar.

Estos son los números para controlar que se publicaron este sábado 21 de marzo:

Cómo jugar al Súper Cartonazo

Jugar es sencillo. Los nuevos cupones presentan 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en el sitio web eldia.com.

El participante que llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, en Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo en juego.

En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.