"¡Otra vez no!": nuevo corte de agua afecta este sábado a gran parte de La Plata y los usuarios estallan de bronca

Luego de que esta semana se registrara un corte de agua de amplio alcance en La Plata, a causa de una falla eléctrica en la central del Bosque según lo que comunicó ABSA, este sábado los vecinos denunciaron que "otra vez" estaban sin suministro de la red, por lo que reclamaron por el pronto restablecimiento del servicio.

"Me levanté a la madrugada y no teníamos agua. Esta mañana seguíamos sin una gota. ¡Otra vez no! El servicio es un desastre", dijo Beatriz, una usuaria de 61 entre 115 y 116 que también había padecido el cese del servicio registrado el jueves.

"Nuevamente sin aguan en 117 y 68. Desde las 4 de la mañana ni una gota, esto es reiterado, el jueves pasó lo mismo, estuvimos todo el día sin agua", comentó Fabián desde barrio El Mondongo.

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"Estamos desde las 5 sin agua aquí en 68 y 117, pero tampoco hay en 70 y 121 ni en 2 entre 64 y 65", precisó Ulíses luego de consultar con allegados que estaban en la misma situación que él, es decir, con las canillas a secas.

El faltante de agua también llegaba a Barrio Norte, consignó Carlos, usuario de calle 5 38 y 39.

El corte de esta sábado se produce mientras persiste la bronca por el corte ocurrido el sábado que generó faltante tanto en el Casco Urbano como en los barrios adyacentes.

ABSA explicó ese día que el corte fue por una falla en el suministro eléctrico que presta Edelap. En ese sentido, indicaron que, a raíz de un corte de energía, se vio reducido el bombeo en la Estación Elevadora de Agua Bosque, en La Plata, y que personal de la empresa eléctrica se encontraba trabajando para resolver el inconveniente. Como consecuencia, se registró baja presión en toda la zona de influencia de la usina.