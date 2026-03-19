Amenazó a su vecina, lo allanaron y secuestraron más de 100 dosis de cocaína, un revolver y municiones

Efectivos de la DDI La Plata capturaron a un sujeto acusado de intimidar y amenazar de muerte a una familia en el partido de Ensenada. La detención ocurrió luego de una investigación que la Sub DDI local inició en febrero, tras la denuncia de una mujer damnificada por conflictos vecinales de larga data.

La causa judicial tuvo su origen el pasado 2 de febrero. En aquella oportunidad, la víctima denunció ante las autoridades que un hombre de la zona la amenazó a ella y a su grupo familiar de manera reiterada. El objetivo del agresor era que las víctimas abandonaran el barrio por disputas previas.

El trabajo policial incluyó un exhaustivo relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios clave. Según indicaron fuentes vinculadas al caso, el implicado cuenta con antecedentes de comportamiento agresivo y es reconocido entre los residentes por su carácter hostil. Con estas pruebas, la Justicia ordenó el registro de dos domicilios vinculados al acusado para dar con su paradero.

Si bien el primer objetivo policial no arrojó resultados, el segundo procedimiento en la calle 41 fue exitoso. Los uniformados irrumpieron en la vivienda, redujeron al buscado y procedieron a su traslado inmediato a la dependencia policial. El hombre quedó a disposición de la fiscalía interviniente bajo los cargos de amenazas agravadas y coacción.

Durante la requisa del inmueble, los oficiales confiscaron un revólver calibre 38 sin numeración visible, municiones para esa arma, un teléfono celular y cartuchos de diversos calibres adicionales. El operativo también sacó a la luz material ilícito, ya que los efectivos hallaron marihuana y más de cien dosis de cocaína ya fraccionadas.

Ante estos descubrimientos, las autoridades judiciales imputaron al detenido por los delitos de amenazas calificadas y tenencia ilegal de arma de guerra. A su vez, la magnitud del hallazgo de estupefacientes motivó el inicio de cargos paralelos por tenencia de drogas con fines de comercialización, lo que derivó en la intervención directa de la fiscalía especializada en la materia.