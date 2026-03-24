Con tiempo para trabajar y varios cambios obligados

VIDEO. En La Plata, actos en Plaza San Martín y en Plaza Moreno
Comercios con los horarios más cortos, un cambio que se afianza
Diez años de calor récord: se agrava el desequilibrio del planeta
Los reclamos por las deficiencias en el manejo de los residuos en la zona
Kicillof convoca a los intendentes para evaluar la crisis en los municipios
El acuerdo Mercosur-UE se aplica provisional desde el 1 de mayo
La moneda de oro del Presidente, el plan que el caso $Libra truncó
“Cara de camión”: una historia que empezó muy mal y terminó peor
VIDEO. Entre la necesidad y el peligro, la dura realidad de trabajar en la calle
Jornada clave para la abogada santiagueña retenida en Brasil
Mercados eufóricos y petróleo a la baja tras el giro de Trump
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego de la derrota en el estadio José Fierro de Tucumán, el plantel albiazul retomó ayer por la mañana los entrenamientos. Sin actividad el próximo fin de semana por el receso a causa de la fecha FIFA, el encuentro contra Huracán en el Bosque asoma en el horizonte.
Los futbolistas que fueron titulares en la derrota del pasado viernes hicieron entrenamiento regenerativo, mientras que aquellos que no tuvieron actividad hicieron movimientos con pelota y fútbol en espacios reducidos. Fernando Zanirattom aprovechará esta semana para profundizar en los trabajos físicos y tácticos, ya que hoy y el jueves habrá entrenamiento en doble jornada con concentración.
Para el partido frente al Globo - que podría disputarse el domingo 5 de abril- el entrenador tripero tendrá las bajas obligadas de Alexis Steimbach y Augusto Max, que llegaron a la quinta tarjeta amarilla. A su vez, podrá contar con los regresos de Nelson Insfrán y Augusto Miramón (ambos titulares indiscutidos), además de la recuperación de Germán Conti y de Julián Kadijevic, quienes podrían ser tenidos en cuenta a la hora de la citación. De hecho, Conti podría ser una opción en un momento de dudas de Renzo Giampaoli y de una chance que Gonzalo Errecalde no supo aprovechar ante Atlético Tucumán.
En cuanto a los cambios obligados, Gonzalo González y bautista Barros Schelotto son los suplentes naturales de Steimbach, mientras que en el lugar de Max podría volver Miramón, aunque allí también habrá que ver si sostiene su lugar entre los once el juvenil Pablo Aguiar, incómodo en el puesto de interno. Otro que podría pelear por un lugar sería Lucas Castro, quien sufrió una molestia muscular hace más de 10 días y podría ser considerado para el encuentro ante el Globo.
Luego del partido contra Huracán, Gimnasia jugará ante Camioneros por los 32avos de final de la Copa Argentina. El partido podría jugarse en Banfield o en Los Andes, por lo que se descuenta una gran movilización de hinchas triperos. Si bien el encuentro está programado para el miércoles 8, podría pasar para el jueves 9 de abril.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí