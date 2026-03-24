Con tiempo para trabajar y varios cambios obligados

Luego de la derrota en el estadio José Fierro de Tucumán, el plantel albiazul retomó ayer por la mañana los entrenamientos. Sin actividad el próximo fin de semana por el receso a causa de la fecha FIFA, el encuentro contra Huracán en el Bosque asoma en el horizonte.

Los futbolistas que fueron titulares en la derrota del pasado viernes hicieron entrenamiento regenerativo, mientras que aquellos que no tuvieron actividad hicieron movimientos con pelota y fútbol en espacios reducidos. Fernando Zanirattom aprovechará esta semana para profundizar en los trabajos físicos y tácticos, ya que hoy y el jueves habrá entrenamiento en doble jornada con concentración.

Para el partido frente al Globo - que podría disputarse el domingo 5 de abril- el entrenador tripero tendrá las bajas obligadas de Alexis Steimbach y Augusto Max, que llegaron a la quinta tarjeta amarilla. A su vez, podrá contar con los regresos de Nelson Insfrán y Augusto Miramón (ambos titulares indiscutidos), además de la recuperación de Germán Conti y de Julián Kadijevic, quienes podrían ser tenidos en cuenta a la hora de la citación. De hecho, Conti podría ser una opción en un momento de dudas de Renzo Giampaoli y de una chance que Gonzalo Errecalde no supo aprovechar ante Atlético Tucumán.

En cuanto a los cambios obligados, Gonzalo González y bautista Barros Schelotto son los suplentes naturales de Steimbach, mientras que en el lugar de Max podría volver Miramón, aunque allí también habrá que ver si sostiene su lugar entre los once el juvenil Pablo Aguiar, incómodo en el puesto de interno. Otro que podría pelear por un lugar sería Lucas Castro, quien sufrió una molestia muscular hace más de 10 días y podría ser considerado para el encuentro ante el Globo.

SE VIENE EL DEBUT EN LA COPA ARGENTINA

Luego del partido contra Huracán, Gimnasia jugará ante Camioneros por los 32avos de final de la Copa Argentina. El partido podría jugarse en Banfield o en Los Andes, por lo que se descuenta una gran movilización de hinchas triperos. Si bien el encuentro está programado para el miércoles 8, podría pasar para el jueves 9 de abril.