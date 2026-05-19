La Sexta de Gimnasia derrotó a Gremio por 1 a 0 pero jugará la Copa de Plata ante Panamá

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Con un penal convertido por Paolo Zamora, Gimnasia venció 1-0 a Gremio de Porto Alegre, pero con 5 unidades terminó como escolta del Grupo B, ya que México (que derrotó 2-0 a Barcelona de Guayaquil) terminó como líder de la zona. De esta manera, el equipo dirigido por Rodrigo Roselli jugará la Copa de Plata.
Gimnasia dominó pero encontró el gol por una reacción insólita del arquero gaúcho Joao Vitor, que le dio un puntapié a Zamora que se le paró adelante. El árbitro marcó penal y el propio delantero marcó el gol del triunfo a los 38 del segundo tiempo. Jáuregui vio la roja en el tripero.
El equipo albiazul terminó segundo en su grupo por lo que jugará el jueves a las 15.30 frente a la Selección de Panamá en una de las semifinales de la Copa de Plata. A primera hora, desde las 12.00, la Selección de Paraguay enfrentará a Gremio en la otra semifinal. México ganó el Grupo B con 7 puntos seguido por Gimnasia con 5 unidades.
El Lobo salió a la cancha con Jeremías Ochoa; Valentino Solari, Lautaro Cenizo, Lucas Lamella, Salvador Fúster; Quimey Vasco, Junior Antúnez, Ignacio Ortiz; Lautaro Cárdenes, Justo Jáuregui y Santino Fichera. Los cambios fueron los ingresos de Paolo Zamora por Ortiz, Gianluca Casco por Cárdenes, Manuel García en lugar de Fichera y sobre el final, Ian Borches entró por Casco.
En la Copa de Oro, las semifinales las jugarán Newell’s ( mejor segundo) frente a la Selección de Venezuela y Peñarol frente a México.
Por último, las definiciones de la Copa de Bronce enfrentarán a Montevideo City Toque con Barcelona y Alianza Lima ante Orense.
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