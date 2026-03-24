Golazo de Alexis Castro y el primero de Amondarain

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Alexis Castro convirtió un golazo de tiro libre, que significó su tercer tanto con la camiseta de Estudiantes. A su vez, la última vez que el Pincha marcó desde esa vía fue en febrero de 2025, en el pie de Joaquín Tobio Burgos.
En este sentido, el Pucho volvió a festejar con la camiseta albirroja. El último gol había sido ante Sarmiento por la fecha sexta fecha del Torneo Apertura, en la despedida de Eduardo Domínguez como entrenador del León.
Anteriormente, el mediocampista había tenido su bautismo con la red en el primer partido de la temporada, en la goleada 4-0 ante Ituzaingó, por la primera ronda de la Copa Argentina. Aquella tarde en el Estadio Florencio Sola, fue el encargado de convertir el segundo gol.
Además de haber marcado su tercer tanto con la camiseta albirroja, Pucho hizo que su equipo vuelva a convertir de tiro libre después de un año.
En este sentido, el último futbolista que convirtió a través de esa vía fue el Joaquín Tobio Burgos, el 25 de febrero de 2025, en la victoria 2-1 ante Sarmiento de La Banda por Copa Argentina.
Cabe recordar que días antes de aquel gol, también le había marcado de tiro libre a Central Córdoba. Mientras que más atrás en el tiempo, José Sosa le había anotado a Aldovisi en el empate 1-1 en Mar del Plata
Y si de goleadores de trata, el pibe Mikel Amondarain, uno los puntos altos del equipo, tuvo anoche su bautismo en la red.
Sí, el volante, oriundo de la ciudad de Bavio, convirtió el segundo el Pincha (a los 25 minutos del complemento), tras una precisa asistencia por izquierda de Tiago Palacios.
Tras haber sido titular anoche en UNO, ante Central Córdoba, el defensor Tomás Palacios se sumará a la concentración de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza. Comenzará a trabajar bajo las órdenes de Lionel Scaloni y formará parte de los dos amistosos del equipo nacional.
POR MES*
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