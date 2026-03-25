25 de Marzo de 2026 | 20:59

Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• El desafío de “quedar en el medio”: adultos que cuidan a padres e hijos de forma simultánea

• Cómo hablarle a la máquina: la nueva alfabetización del siglo XXI no es saber escribir, sino saber pedir

• Cambió la forma de viajar: eventos, cultura pop y escapadas cortas, el nuevo mapa del turismo

• Un amor para toda la vida: llevan 66 años de casados y un noviazgo que continúa

• Cirugías estéticas: los riesgos detrás de la búsqueda del “cuerpo ideal”

• Los muertos facturan: hologramas, inteligencia artificial y el negocio de resucitar ídolos

• ¿La máquina de hacer chorizos? Las películas de Netflix son todas iguales y los cinéfilos dicen que mata al cine

• El costado oscuro del K-pop: un negocio multimillonario que crea ídolos y también los destruye

• Experimentos “micro”: la mentalidad que propone intentar en pequeño para cambiar en grande

• Timo, el órgano olvidado que puede anticipar cuánto vas a vivir

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.