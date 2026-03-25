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Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.
La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:
• El desafío de “quedar en el medio”: adultos que cuidan a padres e hijos de forma simultánea
• Cómo hablarle a la máquina: la nueva alfabetización del siglo XXI no es saber escribir, sino saber pedir
• Cambió la forma de viajar: eventos, cultura pop y escapadas cortas, el nuevo mapa del turismo
• Un amor para toda la vida: llevan 66 años de casados y un noviazgo que continúa
• Cirugías estéticas: los riesgos detrás de la búsqueda del “cuerpo ideal”
• Los muertos facturan: hologramas, inteligencia artificial y el negocio de resucitar ídolos
• ¿La máquina de hacer chorizos? Las películas de Netflix son todas iguales y los cinéfilos dicen que mata al cine
• El costado oscuro del K-pop: un negocio multimillonario que crea ídolos y también los destruye
• Experimentos “micro”: la mentalidad que propone intentar en pequeño para cambiar en grande
• Timo, el órgano olvidado que puede anticipar cuánto vas a vivir
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