De generación en generación: los comercios que pueden convertirse en patrimonio vivo de La Plata
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El precio del petróleo se aleja transitoriamente de los US$100 el barril, a partir de nuevas declaraciones que sugieren la existencia de diálogo entre Estados Unidos e Irán para una tregua en Medio Oriente.
El Brent cotiza este miércoles a US$94,5 por barril, luego de haber rozado ayer los US$100.
Los vaivenes muestran la inestabilidad de la situación en la zona de conflicto y en particular el bloqueo del Estrecho de Ormuz.
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En el plano local, además de los combustibles, los productos derivados del petróleo empiezan a acusar el impacto de la suba de precios que atizará la inflación mensual.
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