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El Mundo |IMPACTO GEOPOLÍTICO

Asia vuelve al carbón por la crisis de energía global

25 de Marzo de 2026 | 02:47
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La crisis energética global desatada por la guerra en Medio Oriente está empujando a varios países de Asia a volver al carbón, una de las fuentes más contaminantes, como respuesta inmediata a la escasez de suministros y al alza de los precios del gas y el petróleo.

El conflicto, con eje en Irán y su impacto en rutas clave como el estrecho de Ormuz, afecta de lleno a una región altamente dependiente de las importaciones energéticas.

Más del 80% del crudo y del gas natural licuado que atraviesa ese paso estratégico tiene como destino Asia, lo que vuelve especialmente vulnerable a países como India, Pakistán o Bangladesh.

La reciente reducción de exportaciones de gas desde Qatar agravó el panorama y dejó en evidencia la fragilidad de un sistema con baja capacidad de almacenamiento y fuerte exposición a los mercados internacionales.

Ante este escenario, varios gobiernos optaron por reforzar el uso de carbón, un recurso disponible a nivel local o regional y menos sujeto a las tensiones geopolíticas.

Corea del Sur elevó el límite de generación con este combustible, Tailandia evalúa reactivar plantas desactivadas e India, que ya depende en gran medida del carbón, intensificó su uso incluso para reemplazar el gas en algunos sectores.

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En Filipinas, las autoridades también planean aumentar el uso de carbón más económico junto con gas local y energías renovables.

COSTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

Sin embargo, esta solución de emergencia tiene un costo ambiental significativo. El carbón es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y su mayor utilización implica un retroceso en los compromisos climáticos de la región. A corto plazo, se prevé un aumento de la contaminación y de los riesgos para la salud.

Paradójicamente, la crisis también podría acelerar la transición energética. Analistas sostienen que la volatilidad de los combustibles importados está reforzando la necesidad de invertir en energías renovables, que si bien requieren mayor inversión inicial, ofrecen mayor estabilidad a largo plazo. Países como Vietnam, que avanzaron en energía solar, ya muestran una mayor resiliencia frente a los shocks externos.

En este contexto, Asia enfrenta un dilema complejo: garantizar el suministro inmediato recurriendo a fuentes contaminantes o acelerar una transformación energética que reduzca su dependencia y fortalezca su seguridad a futuro.

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