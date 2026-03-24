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La nafta súper roza los $2.000 en La Plata: ya son seis los aumentos en dos semanas con subas acumuladas de hasta el 12%

La nafta súper roza los $2.000 en La Plata: ya son seis los aumentos en dos semanas con subas acumuladas de hasta el 12%

Demian Alday/El Día

24 de Marzo de 2026 | 15:50

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Los combustibles en La Plata volvieron a aumentar y ya suman seis incrementos en lo que va de marzo, en una escalada sostenida que se refleja en subas acumuladas de hasta el 12% entre el 10 y el 24 del mes, según un relevamiento de El Día.

La evolución de precios muestra ajustes escalonados los días 14, 19, 23 y 24, configurando una secuencia casi continua de aumentos en surtidores.

En YPF, la nafta súper pasó de $1774 el 10 de marzo a $1799 el 14, $1845 el 19, $1929 el 23 y $1950 el 24, acumulando un alza del 9,9%. La Infinia subió de $1899 a $1949, luego a $2036, $2112 y finalmente $2131 (+12,2%). En tanto, la Infinia Diesel pasó de $1972 a $2025, $2075, $2180 y $2206, con una suba total del 11,9%.

En Shell, la nafta súper avanzó de $1820 a $1870, $1952, $1961 y $1999 (+9,8%). La V-Power nafta trepó de $2043 a $2099, $2170, $2229 y $2274, acumulando un 11,3%. En tanto, otra de sus versiones premium pasó de $2113 a $2136, $2239, $2272 y $2317, con una suba del 9,7%.

Axion también mostró incrementos progresivos: la súper pasó de $1784 a $1839, $1899, $1968 y se mantuvo en ese valor el 24 (+10,3%). La Quantium nafta subió de $2039 a $2059, $2099, $2170 y se mantuvo (+6,4%). El diésel común pasó de $1876 a $1949, $1892, $2039 y se mantuvo (+8,7%), mientras que el Quantium diésel avanzó de $2039 a $2099, $2079, $2221 y quedó en ese valor (+8,9%).

Por el lado de Puma, la nafta súper subió de $1774 a $1799, $1894, $1929 y $1950 (+9,9%). La Max Premium pasó de $2061 a $2076, $2075, $2146 y $2183 (+5,9%). El diésel aumentó de $1828 a $1880, $1919, $1981 y $2019 (+10,5%), mientras que el Ion Diesel premium fue de $2075 a $2071, $2136, $2192 y $2232, acumulando un 7,6%.

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Con este escenario, los combustibles registran subas de entre el 5,9% y el 12,2% en apenas dos semanas, en una dinámica marcada por incrementos sucesivos que acompañan la volatilidad internacional del petróleo y presionan cada vez más sobre el bolsillo de los consumidores.

En YPF suman seis incrementos desde el 10 de marzo (Foto: Demian Alday/EL DIA)

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