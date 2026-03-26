Choque, caos y demora en un acceso a La Plata: dos autos protagonistas de una violenta colisión

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Este jueves al mediodía, un violento accidente en uno de los accesos a La Plata causó un caos vehicular y e importantes demoras en una hora clave. El incidente vial fue protagonizado por dos autos en el cruce de la Avenida 44 y 200 y ambos vehículos quedaron cruzados sobre la calzada.
Según se pudo conocer, a raíz de la colisión, no se registraron heridos de gravedad. En el lugar se hicieron presentes efectivos de la policía, como también agentes de la Patrulla Municipal, para asistir a los damnificados y a los conductores que circulaban por la zona momentos después del incidente vial.
Los autos afectados, un Volkswagen Bora y un Renault Fluence, ambos de color gris, sufrieron sufrieron importantes daños y son materia de investigación los motivos que dieron origen al fuerte choque. En el caso del vehículo de marca Volkswagen, sufrió daños en la parte derecha a la altura delantera, mientras que el vehículo restante se llevó la peor parte, con destrozos en la parte frontal.
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