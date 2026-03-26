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Espectáculos |La decisión y el rating

Gran Hermano | La platense Mavinga se fue sola de la Casa: ¿qué pasó?

Gran Hermano | La platense Mavinga se fue sola de la Casa: ¿qué pasó?
26 de Marzo de 2026 | 08:10

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La salida de la platense Jenny Mavinga de Gran Hermano generó expectativa y se reflejó en los números del reality, que tuvo picos clave durante la gala.

Pero, el desempeño final dejó una incógnita sobre su verdadero impacto en la audiencia.

Todo parece indicar que la participante platense quedó profundamente conmovida tras el encuentro con la periodista paraguaya y, desde entonces, comenzó a replantearse su continuidad en el certamen. El impacto emocional del cara a cara no habría sido menor: lejos de traerle alivio, habría removido cuestiones personales que ya venían latentes y por eso la decisión.

Allí, Gran Hermano Generación Dorada volvió a vivir un momento de alto impacto dentro de la casa con un nuevo derecho a réplica, luego del comentado y también cuestionado ingreso de Lucas, ex de Luana Fernández.

En esta oportunidad, quien tuvo su lugar en el SUM fue Carmiña, decidida a pedirle disculpas a Mavinga por los comentarios racistas que derivaron en su salida del reality semanas atrás.

Así, la salida de Jenny Mavinga de Gran Hermano tuvo un fuerte impacto en el rating y marcó el punto más alto de la noche.

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En pleno anuncio y durante su despedida, el reality alcanzó un pico de 12.6 puntos, convirtiéndose en lo más visto del prime time.

Asimismo, la reacción del público fue inmediata y quedó reflejada en la suba de audiencia en ese tramo clave.

Vale recordar que, Mavinga tomó la decisión y ahora abandona la casa de Gran Hermano tras el derecho a réplica con Carmiña

Allí, la participante de nuestra ciudad había expresado su deseo de abandonar la casa de Gran Hermano ante sus compañeros y, en ese momento, la transmisión de la señal de Telefe fue interrumpida. Minutos más tardes, Santiago del Moro confirmó

Según informó Moskita Muerta en X, Pasapalabra le dejó el canal con 9.0 puntos. Con ese piso, Gran Hermano inició con 9.7 y, tras comenzar con el abandono, en pocos minutos escaló a 11.4. Ese crecimiento sostenido le permitió posicionarse rápidamente como el líder de la noche.

La tensión que se generó en la previa al anuncio fue determinante para el salto en los números. A medida que avanzaba la gala y crecía la expectativa por lo que iba a pasar con Mavinga, el público se mantuvo atento.

Ese clima se tradujo en una suba clara que encontró su punto máximo en el momento exacto de la definición.

El pico de 12.6 se dio en el instante más sensible de la emisión, cuando se confirmó su salida. La escena, cargada de emoción, logró captar la atención y sostener el encendido en niveles altos.

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