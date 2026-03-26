Gran Hermano | La platense Mavinga se fue sola de la Casa: ¿qué pasó?

Kicillof, cumbre con intendentes entre reclamos y palos a Milei
Kicillof, cumbre con intendentes entre reclamos y palos a Milei
Conmoción en el Bingo de La Plata: encontraron muerta a una mujer en el baño
Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior
La platense Mavinga se fue sola de la casa de Gran Hermano: ¿qué pasó?
Guerra por la fortuna de Marcelo Araujo: división de bienes, denuncias cruzadas y amenazas de desalojo
Jugar para la inclusión: el fútbol y el rugby tienen opciones en La Plata
Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe en un barrio vigilado
Cirugías estéticas: los riesgos detrás de la búsqueda del “cuerpo ideal”
Israel anunció que mató al comandante iraní a cargo del bloqueo del estrecho de Ormuz
El Gobierno privatiza Intercargo: los detalles de cómo será la licitación internacional
El Turco Naim encontró un nuevo amor tras su ruptura con Emilia Attias
La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España
Nicolás Maduro se presenta nuevamente ante un tribunal de Nueva York
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico
Sigue el sol este jueves en La Plata, pero ya divisan tormentas para el finde
El Concejo, a la espera del ingreso de la licitación de los micros
Las expensas impagas llegan al 20% y enciende alertas en los consorcios
Canasta de Pascua, más cara: huevos y roscas llegan con aumentos
Agostina Páez deberá permanecer en Brasil hasta la sentencia final
Fijaron fecha de veredicto para el ex marido de Carolina Piparo en el juicio por atropellar a motociclistas en La Plata
“Por favor, basta”: tras su pelea con Tini, Emilia Mernes suplicó en las redes
Morón: el intendente Ghi rompió el bloque de concejales del PJ
Radicales empujan una reforma electoral que incluya la Boleta Única
Los números de la suerte del jueves 26 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La salida de la platense Jenny Mavinga de Gran Hermano generó expectativa y se reflejó en los números del reality, que tuvo picos clave durante la gala.
Pero, el desempeño final dejó una incógnita sobre su verdadero impacto en la audiencia.
Todo parece indicar que la participante platense quedó profundamente conmovida tras el encuentro con la periodista paraguaya y, desde entonces, comenzó a replantearse su continuidad en el certamen. El impacto emocional del cara a cara no habría sido menor: lejos de traerle alivio, habría removido cuestiones personales que ya venían latentes y por eso la decisión.
Allí, Gran Hermano Generación Dorada volvió a vivir un momento de alto impacto dentro de la casa con un nuevo derecho a réplica, luego del comentado y también cuestionado ingreso de Lucas, ex de Luana Fernández.
En esta oportunidad, quien tuvo su lugar en el SUM fue Carmiña, decidida a pedirle disculpas a Mavinga por los comentarios racistas que derivaron en su salida del reality semanas atrás.
Así, la salida de Jenny Mavinga de Gran Hermano tuvo un fuerte impacto en el rating y marcó el punto más alto de la noche.
LE PUEDE INTERESAR
Tras ser despedida del programa de Moria Casán: Cinthia Fernández reveló sus nuevas propuestas laborales
En pleno anuncio y durante su despedida, el reality alcanzó un pico de 12.6 puntos, convirtiéndose en lo más visto del prime time.
Asimismo, la reacción del público fue inmediata y quedó reflejada en la suba de audiencia en ese tramo clave.
Vale recordar que, Mavinga tomó la decisión y ahora abandona la casa de Gran Hermano tras el derecho a réplica con Carmiña
Allí, la participante de nuestra ciudad había expresado su deseo de abandonar la casa de Gran Hermano ante sus compañeros y, en ese momento, la transmisión de la señal de Telefe fue interrumpida. Minutos más tardes, Santiago del Moro confirmó
Según informó Moskita Muerta en X, Pasapalabra le dejó el canal con 9.0 puntos. Con ese piso, Gran Hermano inició con 9.7 y, tras comenzar con el abandono, en pocos minutos escaló a 11.4. Ese crecimiento sostenido le permitió posicionarse rápidamente como el líder de la noche.
La tensión que se generó en la previa al anuncio fue determinante para el salto en los números. A medida que avanzaba la gala y crecía la expectativa por lo que iba a pasar con Mavinga, el público se mantuvo atento.
Ese clima se tradujo en una suba clara que encontró su punto máximo en el momento exacto de la definición.
El pico de 12.6 se dio en el instante más sensible de la emisión, cuando se confirmó su salida. La escena, cargada de emoción, logró captar la atención y sostener el encendido en niveles altos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí