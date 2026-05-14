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Gran Hermano 2026: Luana Fernández sorprendió a la Bomba tucumana al confesar que tuvo “algo” con su hijo

Gran Hermano 2026: Luana Fernández sorprendió a la Bomba tucumana al confesar que tuvo “algo” con su hijo
14 de Mayo de 2026 | 15:30

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La última noche de Gran Hermano: Generación dorada dejó mucho de qué hablar tras la doble eliminación de las participantes Grecia Colmenares y Lolo Poggio, quienes abandonaron la casa a través del "voto planta". Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la velada tuvo a otras como sus protagonistas.

En una de las intervenciones del conductor Santiago del Moro dentro de la casa, Luana Fernández sorprendió a Gladys "la Bomba tucumana" con una confesión que la dejó con la boca abierta y que involucra a su hijo Santiago Ariel Griffo.

El conductor mencionaba el posible ingreso de un participante masculino a la casa, cuando fue interrumpida por la influencer: "Sí, por favor, que entre un hombre para mí, te lo pido".

"Que entre el hijo de la Bomba, que ya lo conozco y hay algo ahí, que ya nos conocimos", lanzó la participante, mientras la cámara enfocaba la cara de shock de Gladys, quien sostenía la imagen de su hijo en sus manos. 

Ante la reacción de asombro del conductor, Luana se explayó: "Sí, lo conozco, a Tiaguito. Tuvimos ahí algo, una noche de tragos, pero nada raro", explicó. Tanto Luana como Santiago se seguían en redes sociales, pero tras la revelación, el hijo de la Bomba la dejó de seguir.

 

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