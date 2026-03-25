“Volver a empezar”: Andrea del Boca regresó a “Gran Hermano” y explotó el rating

Después de días de especulación sobre su salud, Andrea volvió al juego y generó un verdadero revuelo con 10.7 puntos de rating, logrando que “GH” obtenga el mayor número del día. “Me han protegido y me preguntaron si quería volver. Les dije que quería seguir con el protocolo porque quiero volver”, contó la actriz tras su reingreso a la casa.

Además, detalló el cuadro que atravesó: “Yo entré medicada, pero hay un tema gastroenterológico que no es muy agradable, pero es muy común: colon irritable. Después se complicó con la presión, que empezó a subir… cosas de la vida, no tiene que ver con el juego ni con estar dentro de la casa”.

Luego, cerró con una frase que desdramatizó la situación: “¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!”, dijo, con humor. Sobre el juego y cómo seguirá a partir de ahora, la actriz remarco: “Es un volver a empezar”.