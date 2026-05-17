VIDEO. Gran Hermano: Mavinga armó una juntada en Plaza Moreno de cara al repechaje

Choque y milagro en Camino Centenario: tras un despiste, una conductora volcó su auto
Choque y milagro en Camino Centenario: tras un despiste, una conductora volcó su auto
FOTOS | Cientos de corredores participaron de la tradicional maratón “Tres Ciudades” entre La Plata, Berisso y Ensenada
Allanaron el Autódromo Mouras de La Plata mientras se disputaban carreras oficiales
FOTOS | Plaza Moreno vive la insólita convocatoria de pelados que revolucionó a La Plata
Investigan la muerte de un menor de 12 años que llegó inconsciente al Hospital de Gonnet
Cayó el sospechoso de los ataques antisemitas en La Plata: tenía armas y una bomba molotov
Quién era la argentina Serena Andreatta y qué se sabe hasta ahora de su muerte tras el vuelco de un micro en Australia
Entraron a robar a una casa en Parque Castelli y quedaron filmados: "No les importa nada ya"
VIDEO.- Brutal robo a una abuela y sus nietos en Barrio Norte: “Los golpearon y los ataron”
VIDEO. Tomás, sus vacaciones y el surf: el nene de 10 años de La Plata que llevó sus historias a la Feria del Libro
VIDEOS. Un error arbitral sacó a Neymar del partido a horas de conocerse la convocatoria de Brasil
Tragedia en las vías del Tren Roca una pareja murió atropellada por una formación
VIDEO. Así fue el impactante accidente de Álex Márquez en el GP de Cataluña de MotoGP
La violencia y otro grave episodio en un partido de fútbol infantil de La Plata: un padre terminó inconsciente
El PRO tras la centralidad perdida, la ruidosa mano de Karina y el pacto peronista
Bullrich, Macri y Uñac activan la carrera hacia 2027, mientras el Gobierno acusa golpes y la economía no levanta
"No quedará nada de ellos": la dura advertencia de Trump para Irán si no firma la paz con Estados Unidos
Mitos y verdades sobre el “chip sexual”: entre la evidencia clínica y los riesgos del boom hormonal
Oficializan el balotaje en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez irán a segunda vuelta
Estudiantes tiene a su primer refuerzo confirmado para el Clausura: de quién se trata
La agenda deportiva del domingo se carga de fútbol: partidos, horarios y TV
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Once años de juicios por jurados; en La Plata se hicieron 37: avances y cuentas pendientes
Domingo fresco y con viento en La Plata: anticipan heladas para el arranque de la semana
Milei revivió su batalla contra el "wokismo" y tildó de "limitados" a sus críticos
La Plata, capital de las pensiones: un fenómeno que no pierde su vigencia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En los últimos días, Santiago Del Moro confirmó que el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada tendrá lugar el próximo miércoles 20 de mayo. En ese marco, la exparticipante de La Plata, Jenny Mavinga, realizó una juntada con sus fans este domingo en Plaza Moreno a fin de revelar su estrategia que le permita reingresar al reality.
“Hola gente de La Plata. Nos vamos a juntar acá (en Plaza Moreno) a tomar unos mates para conversar un poco de Gran Hermano porque el lunes por la noche sale la placa de votación así que quiero su opinión y también qué piensas”, había señalado la participante horas antes de la juntada prevista.
Este domingo a las 16 tuvo lugar la reunión convocada por Mavinga. Ante un puñado de seguidores, la exhermanita delineó su estrategia de cara al próximo miércoles. De acuerdo a lo informado por Del Moro, solamente habría tres lugares disponibles para los participantes eliminados o que abandonaron el reality desde su comienzo a mediados de febrero.
Cabe señalar que la participante, nacida en la República Democrática del Congo y que reside en la Ciudad, comunicó su voluntad de irse a finales de marzo tras atravesar una serie de conflictos internos, una acusación de “violenta” y el peso de la distancia con su familia. Unos días antes, Mavinga había sido víctima de discriminación racial por parte de una compañera de casa (Carmiña) que fue expulsada del reality por su conducta antirreglamentaria.
“Te dije que te perdono, Carmiña, pero necesito ir a tomar café con vos, como dijiste. Lo acepto solamente si vos te ponés esta remera que tengo yo que dice: ‘No al racismo’. Y así yo voy a aceptar tu disculpa y voy a decir que no sos una persona racista”, dejó en claro tras abandonar la casa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí