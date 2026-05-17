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VIDEO. Gran Hermano: Mavinga armó una juntada en Plaza Moreno de cara al repechaje

VIDEO. Gran Hermano: Mavinga armó una juntada en Plaza Moreno de cara al repechaje
17 de Mayo de 2026 | 17:56

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En los últimos días, Santiago Del Moro confirmó que el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada tendrá lugar el próximo miércoles 20 de mayo. En ese marco, la exparticipante de La Plata, Jenny Mavinga, realizó una juntada con sus fans este domingo en Plaza Moreno a fin de revelar su estrategia que le permita reingresar al reality.

“Hola gente de La Plata. Nos vamos a juntar acá (en Plaza Moreno) a tomar unos mates para conversar un poco de Gran Hermano porque el lunes por la noche sale la placa de votación así que quiero su opinión y también qué piensas”, había señalado la participante horas antes de la juntada prevista.

Este domingo a las 16 tuvo lugar la reunión convocada por Mavinga. Ante un puñado de seguidores, la exhermanita delineó su estrategia de cara al próximo miércoles. De acuerdo a lo informado por Del Moro, solamente habría tres lugares disponibles para los participantes eliminados o que abandonaron el reality desde su comienzo a mediados de febrero.

 

Cabe señalar que la participante, nacida en la República Democrática del Congo y que reside en la Ciudad, comunicó su voluntad de irse a finales de marzo tras atravesar una serie de conflictos internos, una acusación de “violenta” y el peso de la distancia con su familia. Unos días antes, Mavinga había sido víctima de discriminación racial por parte de una compañera de casa (Carmiña) que fue expulsada del reality por su conducta antirreglamentaria.

“Te dije que te perdono, Carmiña, pero necesito ir a tomar café con vos, como dijiste. Lo acepto solamente si vos te ponés esta remera que tengo yo que dice: ‘No al racismo’. Y así yo voy a aceptar tu disculpa y voy a decir que no sos una persona racista”, dejó en claro tras abandonar la casa.

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