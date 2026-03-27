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Atraparon a una mechera "pituca" infraganti en el outlet de Nike en La Plata

Atraparon a una mechera "pituca" infraganti en el outlet de Nike en La Plata
27 de Marzo de 2026 | 16:19

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Una mujer de 54 años fue detenida en las últimas horas en Gonnet, luego de intentar robar varias prendas en un outlet deportivo ubicado sobre Camino Centenario. El episodio ocurrió cuando la alarma de seguridad se activó y dejó al descubierto la maniobra.

El hecho se registró en un comercio de la marca Nike, situado en Camino Centenario entre 506 y 507. Según informaron fuentes policiales, la sospechosa fue demorada en el lugar tras ser detectada por el sistema antirrobo del local.

Personal policial acudió tras un llamado y se entrevistó con la encargada del comercio, quien explicó que momentos antes la mujer había intentado sustraer varias camperas sin abonarlas.

Tras la intervención, los efectivos procedieron a la aprehensión de la acusada, domiciliada en Florencio Varela.

Durante el procedimiento se incautaron cuatro camperas —de distintos colores— que la mujer habría intentado llevarse.

La causa fue caratulada como “hurto en grado de tentativa” y quedó en manos de la UFI N°1 de La Plata, que avaló lo actuado y dispuso que la detenida sea trasladada a sede judicial para prestar declaración en las próximas horas.

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