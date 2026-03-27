Caos y corte total tras un camión que derribó postes en Arturo Seguí

Un momento de fuerte tensión se vivió este viernes por la mañana en Arturo Seguí, donde un camión provocó un peligroso incidente al enganchar cables y derribar postes de electricidad en la intersección de 144 y 409.

El hecho, ocurrido cerca de las 11, obligó a interrumpir completamente el tránsito y generó un amplio despliegue de emergencia.

Los primeros en arribar fueron los bomberos voluntarios de la localidad, quienes trabajaron junto a personal de Protección Civil, agentes de prevención municipal, efectivos policiales y operarios de Edelap.

La zona quedó energizada, lo que incrementó el riesgo y motivó tareas preventivas para evitar accidentes mayores.

Afortunadamente, no se reportaron heridos y, tras más de dos horas de operativo, la situación fue controlada alrededor de las 13.