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Por una acusación a una red de psicólogas de La Plata, se reaviva el debate por las falsas denuncias en el nuevo código penal

Por una acusación a una red de psicólogas de La Plata, se reaviva el debate por las falsas denuncias en el nuevo código penal
27 de Marzo de 2026 | 19:19

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Tal como anticipó EL DIA en el diario de hoy, la denuncia contra una red de psicólogas de una ONG de La Plata, acusadas de armar informes para sostener acusaciones de abuso luego descartadas, reavivó el debate por las falsas denuncias. Los casos incluyen pericias repetidas y padres separados de sus hijos durante años.

En ese marco, el gobierno de Javier Milei impulsa un nuevo Código Penal con penas más duras, de hasta 10 años, por estas conductas. 

La iniciativa busca sancionar con mayor severidad estos casos, aunque abre una discusión sobre el equilibrio entre castigar acusaciones infundadas y no desalentar denuncias reales en delitos de difícil prueba.

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Este artículo completo podrá leerse con en el diario EL DIA de mañana (sábado).
 

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