Denuncian a psicólogas platenses por elaborar falsos informes de abuso para desvincular a padres de sus hijos

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Fue presentada ante la justicia de La Plata (ipp 015906-26/00 con intervención de la UFI 1 Departamental y Juzgado de Garantías 6) una denuncia penal contra el ex juez federal Carlos Rozanski y las licenciadas en psicología P.B.A., G.R.S. y N.V.A., por la presunta comisión del delito de asociación ilícita.
Según la presentación, la organización tendría como finalidad la elaboración de “informes psicológicos falsos de menores cuyos progenitores hayan sido denunciados por abuso, a fin de sostener acusaciones infundadas y evitar el contacto entre los niños y el otro progenitor”.
Los hechos denunciados no serían aislados. En la ciudad de Rosario, un grupo de padres que fueron falsamente acusados de abuso —y que continúan impedidos de mantener vínculo con sus hijos— promovió una denuncia penal contra las mismas profesionales. Esta situación derivó en la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe y en la conformación de una mesa de trabajo con fiscales y el Colegio de Abogados.
En ese contexto, en La Plata, el Dr. Lucas Bianco formalizó en el día de hoy una nueva denuncia penal, con el objetivo de que se investigue la posible existencia de informes elaborados por las profesionales en distintos juzgados de familia del Departamento Judicial La Plata.
El letrado advirtió sobre la gravedad institucional de los hechos y el impacto en derechos fundamentales, señalando que "“el caso abre un fuerte interrogante sobre el uso de pericias psicológicas en conflictos familiares y el riesgo de que herramientas diseñadas para proteger a los niños terminen siendo utilizadas en su perjuicio".
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