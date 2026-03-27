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Operativo en la TV Pública en la causa que investiga los viajes de Adorni

ANTICIPO.- Es después que el piloto Agustín Issin declarara que el vuelo privado a Punta del Este del jefe de Gabinete y su familia lo pagó Marcelo Grandío

Operativo en la TV Pública en la causa que investiga los viajes de Adorni
27 de Marzo de 2026 | 09:19

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Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaban esta mañana un nuevo operativo en la TV Pública en busca de documentación relacionada al viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este.

El allanamiento tiene lugar después que el piloto Agustín Issin declarara que ante la Justicia que ese vuelo privado lo pagó el periodista, y amigo de Adorni, Marcelo Grandío, quien trabaja en la TV Pública.

Esta semana hubo procedimientos en la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri S.A., donde se buscó información contable, comercial y bancaria vinculada a los vuelos investigados.

La investigación apunta a determinar quién financió los traslados y si existió algún tipo de irregularidad, en una causa que evalúa posibles delitos como malversación de fondos o dádivas a funcionarios públicos.

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