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Política y Economía

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior
26 de Marzo de 2026 | 07:18

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El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habría adquirido un departamento en el barrio porteño de Caballito sin desprenderse de la propiedad en la que residía previamente en Parque Chacabuco, según registros oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble.

El nuevo inmueble está ubicado sobre la calle Miró al 500 y figura a nombre del funcionario junto a su esposa, Bettina Angeletti. De esta manera, ambos aparecen como propietarios de al menos dos viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, además de otros bienes declarados previamente.

La información se conoció luego de que se constatara que el funcionario se mudó a Caballito, aunque en su última declaración jurada aún no figura ese inmueble. Consultado al respecto, Adorni evitó dar precisiones y sostuvo que “lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”.

Según el diario "La Nación", el jefe de Gabinete ya contaba con una propiedad en Parque Chacabuco —sobre la calle Asamblea— que mantiene en su patrimonio, lo que generó interrogantes sobre la evolución de sus bienes desde que asumió en diciembre de 2023.

El caso se suma a otros cuestionamientos recientes vinculados a su situación patrimonial, entre ellos la compra de una vivienda en un country por parte de su esposa y un viaje a Punta del Este en avión privado que también generó repercusiones políticas.

En ese contexto, Adorni aseguró que su patrimonio fue construido durante su actividad en el sector privado y remarcó que no tiene “nada que esconder”, en medio de la polémica generada por la difusión de sus bienes.

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