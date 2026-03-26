“Gasto en lo que quiero”: Adorni habló sobre su patrimonio

Desafiante, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo ayer que su patrimonio lo construyó en el sector privado, antes de entrar al Gobierno, que él hace lo que quiere con su dinero y que no tiene “nada que esconder”. Pero ante las insistentes preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada sobre los bienes sin declarar y los viajes al exterior que investiga la Justicia, no pudo dar precisiones concretas. Se excusó en que hay una causa penal en trámite que, remarcó, teme “entorpecer”. No explicó, no obstante, por qué aportar claridad en temas que son de interés público podría complicar el avance de la investigación judicial.

En medio de las versiones de renuncia que arreciaron sobre el platense en los últimos días -y que también negó-, el funcionario dio una conferencia de prensa de casi 40 minutos cargados de tensión.

SU DESCARGO

La primera mitad la dedicó a leer su descargo, en el que insistió que su patrimonio lo hizo antes de trabajar para el Estado, atacó al periodismo, y buscó instalar que las denuncias en su contra son parte de “una operación política y mediática” para “dañar al Gobierno”.

Luego, ya en el intercambio con los periodistas, dejó caer frases del tipo: “Vos sos apenas un periodista, no juez”, le dijo a uno.

En la primera mención a las propiedades que se le atribuyen, Adorni aseguró: “Me inventaron una mansión en Martínez de un millón de dólares [...] y que tengo información secreta con la que extorsiono al Presidente y a la Secretaria General de la Presidencia, incluso que había gastado 250.000 dólares en mi tarjeta de crédito, todas cuestiones ridículas”.

Confirmó, en tanto que vive en el barrio porteño de Caballito, pero que con respecto al resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires es algo que se debe cotejar con su declaración jurada. “Claramente es falso”, aseguró.

En su primera declaración jurada desde que llegó al Gobierno, el libertario informó dos inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires (en Parque Chacabuco), que figura a medias con su mujer, y otro de 107 metros cuadrados en La Plata (100% de él, por una donación familiar). También detalló un vehículo Renault Captur de 2019, depósitos en el país por algo más de $180.000 y en el exterior por más de $9 millones, además de fondos de inversión por $10 millones y dinero en efectivo en el país (entre dólares y pesos) por unos de 2,1 millones de pesos.

En 2024, ya como funcionario, compró una Jeep Compass Sport de 2021 y declaró dos deudas que suman el equivalente a unos 30.000 dólares.

Además, al sumarse a la administración de Javier Milei, se mudó de Parque Chacabuco a Caballito (como confirmó ayer), mientras que a su mujer, Bettina Angeletti, se le atribuye una casa en un country de Exaltación de la Cruz. Nada de eso aparece en las declaraciones juradas de acceso público que hoy se conocen del ministro. Él argumentó que “lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”, subrayó que “todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado” y redobló: “Está todo impecable”, pero no pudo responder con exactitud a las preguntas de la prensa.

EL VIAJE A PUNTA DEL ESTE

Sobre el vuelo en avión privado a Punta del Este junto a su familia y Marcelo Grandio, un periodista amigo que tiene contratos con la TV Pública, Adorni lo enmarcó en una cuestión “estrictamente personal [...], un tema de mi vida privada”, y afirmó que él pagó su parte, mientras desmintió que haya sido una dádiva.

De nuevo, se negó a ahondar sobre lo que consideró “una transacción privada” y que en tal caso responderá ante la Justicia, pero no a la prensa: “Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor”, buscó zanjar.

Al respecto, el propio Grandio había sido contradictorio al referirse al video en el que se lo ve abordando el avión junto a los Adorni. Primero dijo que “lo pagó Manu”; después, que lo abonó Adorni “con plata del Estado”.

Según fuentes judiciales, el vuelo de ida a través de la empresa Alpha Centauri S.A. costó 4830 dólares y factura la se emitió a nombre de Imhouse, la productora de Grandio.

De acuerdo a lo que consta en la causa, la vuelta fue parte de un paquete de viajes comprado a la misma firma por 42.250 dólares. Esa factura se hizo a nombre del piloto Agustín Issin Hansen, pero habría sido costeado por Grandio.

“Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”, se limitó a responder Adorni y repitió: “Es un tema de investigación judicial”.