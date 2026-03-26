Declaró el piloto al que le facturaron el viaje de Adorni a Punta del Este

La investigación judicial sobre los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este jueves 26 de marzo de 2026 un testimonio clave. El piloto y broker aeronáutico Agustín Issin se presentó ante el juez federal Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py para brindar detalles sobre la facturación del vuelo privado que trasladó al funcionario y su familia desde Uruguay.

La declaración se produjo apenas 24 horas después de que el magistrado ordenara un operativo en la empresa Alpha Centauri S.A., propietaria de la aeronave, con el fin de secuestrar documentación contable y registros bancarios que clarifiquen quién financió los traslados.

El rol de Agustín Issin y la trama de los pagos

Agustín Issin, un piloto de 46 años con trayectoria en firmas como Latam y Royal Class, quedó en el centro de la escena tras detectarse que fue quien contrató un paquete de diez vuelos a la empresa Alpha Centauri por un total de 42.250 dólares en efectivo.

De acuerdo a la documentación que analiza la Justicia:

El viaje de ida: Habría sido costeado por la productora Imhouse SA, cuyo accionista es el periodista Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni y actual figura de la TV Pública.

El viaje de regreso: Fue facturado el 9 de marzo por un monto cercano a los 3.000 dólares, formando parte del abono previamente contratado por Issin.

El juez Lijo busca determinar si existió un beneficio personal indebido o si los pagos realizados por Grandio —cuya productora genera contenidos para medios estatales— guardan relación con acuerdos comerciales con el Gobierno, lo que podría configurar el delito de dádivas.

Tres causas penales en el horizonte del jefe de Gabinete

La declaración de Issin se enmarca en uno de los tres frentes judiciales que enfrenta Adorni en Comodoro Py. El magistrado ya solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informes sobre la situación fiscal de los involucrados. Las causas que complican al vocero presidencial incluyen:

Vuelos privados a Uruguay: Investigación sobre el financiamiento por parte de terceros (Issin y Grandio).

Uso del avión presidencial: Denuncia por el traslado de su esposa, Bettina Angeletti, en una comitiva oficial a Nueva York.

Inconsistencia patrimonial: Investigación sobre la compra de una propiedad en un country que no habría sido declarada correctamente.

La defensa oficial ante Comodoro Py

Desde el entorno de la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni ha sostenido públicamente que no tiene «nada que esconder». El funcionario asegura que pagó parte de sus traslados y que su patrimonio es fruto de más de 25 años de actividad en el sector privado como consultor y economista.

Sin embargo, las denuncias impulsadas por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro han forzado la aceleración de los tiempos procesales. La Justicia ahora intenta cruzar los datos de las facturas emitidas por Alpha Centauri con los movimientos bancarios de la productora de Grandio para establecer si hubo una contraprestación estatal encubierta.