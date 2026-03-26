Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Declaró el piloto al que le facturaron el viaje de Adorni a Punta del Este

Declaró el piloto al que le facturaron el viaje de Adorni a Punta del Este
26 de Marzo de 2026 | 16:24

Escuchar esta nota

La investigación judicial sobre los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este jueves 26 de marzo de 2026 un testimonio clave. El piloto y broker aeronáutico Agustín Issin se presentó ante el juez federal Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py para brindar detalles sobre la facturación del vuelo privado que trasladó al funcionario y su familia desde Uruguay.

La declaración se produjo apenas 24 horas después de que el magistrado ordenara un operativo en la empresa Alpha Centauri S.A., propietaria de la aeronave, con el fin de secuestrar documentación contable y registros bancarios que clarifiquen quién financió los traslados.

El rol de Agustín Issin y la trama de los pagos

Agustín Issin, un piloto de 46 años con trayectoria en firmas como Latam y Royal Class, quedó en el centro de la escena tras detectarse que fue quien contrató un paquete de diez vuelos a la empresa Alpha Centauri por un total de 42.250 dólares en efectivo.

De acuerdo a la documentación que analiza la Justicia:

El viaje de ida: Habría sido costeado por la productora Imhouse SA, cuyo accionista es el periodista Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni y actual figura de la TV Pública.

LE PUEDE INTERESAR

Se formalizó la designación  del nuevo secretario de Economía municipal de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

CARBAP realizará en Tandil su segundo Congreso de Educación con foco en desarrollo

El viaje de regreso: Fue facturado el 9 de marzo por un monto cercano a los 3.000 dólares, formando parte del abono previamente contratado por Issin.

El juez Lijo busca determinar si existió un beneficio personal indebido o si los pagos realizados por Grandio —cuya productora genera contenidos para medios estatales— guardan relación con acuerdos comerciales con el Gobierno, lo que podría configurar el delito de dádivas.

Tres causas penales en el horizonte del jefe de Gabinete

La declaración de Issin se enmarca en uno de los tres frentes judiciales que enfrenta Adorni en Comodoro Py. El magistrado ya solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informes sobre la situación fiscal de los involucrados. Las causas que complican al vocero presidencial incluyen:

Vuelos privados a Uruguay: Investigación sobre el financiamiento por parte de terceros (Issin y Grandio).

Uso del avión presidencial: Denuncia por el traslado de su esposa, Bettina Angeletti, en una comitiva oficial a Nueva York.

Inconsistencia patrimonial: Investigación sobre la compra de una propiedad en un country que no habría sido declarada correctamente.

La defensa oficial ante Comodoro Py

Desde el entorno de la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni ha sostenido públicamente que no tiene «nada que esconder». El funcionario asegura que pagó parte de sus traslados y que su patrimonio es fruto de más de 25 años de actividad en el sector privado como consultor y economista.

Sin embargo, las denuncias impulsadas por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro han forzado la aceleración de los tiempos procesales. La Justicia ahora intenta cruzar los datos de las facturas emitidas por Alpha Centauri con los movimientos bancarios de la productora de Grandio para establecer si hubo una contraprestación estatal encubierta.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Adorni y Bullrich, juntos en Casa de Gobierno
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior

Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe a metros del Ministerio de Seguridad

Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez

Miramón, listo para regresar al once titular

Se complica la elección del decano en Medicina

Denuncian abuso policial en un operativo en Tolosa

Arquitectos salen a defender el monumento de Plaza España

El Turco Naim encontró un nuevo amor tras su ruptura con Emilia Attias
+ Leidas

Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez

Arquitectos salen a defender el monumento de Plaza España

Estudiantes presentó el “Pack Copa”

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior

La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España

Se complica la elección del decano en Medicina

Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe a metros del Ministerio de Seguridad

Conmoción en el Bingo de La Plata: encontraron muerta a una mujer en el baño
Últimas noticias de Política y Economía

Drones, cámaras y monitoreo: lanzaron un nuevo sistema para la investigación criminal y prevención de delitos en La Plata

Se formalizó la designación  del nuevo secretario de Economía municipal de La Plata

CARBAP realizará en Tandil su segundo Congreso de Educación con foco en desarrollo

Pesticidas en la vida cotidiana: advierten sobre riesgos y recomiendan reducir exposición
Deportes
La Finalissima, la base para el Mundial y el probable equipo de mañana: Scaloni, en la previa del amistoso con Mauritania
Tras los pasos de Estudiantes y River, ¿qué club pegó el portazo en el Comité de la AFA?
Para agendar, Pinchas y Triperos: días y horarios de las últimas fechas del Torneo Apertura
¿Martín Palermo como entrenador de Gimnasia?: el universo paralelo que se vive en Mendoza
Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez
Policiales
Morena Rial acordó un juicio abreviado y podría ser condenada a tres años de prisión
Fuerte choque en la Autopista y demoras hacia La Plata
Drones, cámaras y monitoreo: lanzaron un nuevo sistema para la investigación criminal y prevención de delitos en La Plata
A una década de la muerte de Emilia Uscamayta Curi en La Plata , la causa contra un excomisario llega a Casación
En La Plata, expertos hablaron de "anarquía y falta de control" tras el incendio en Moreno
Espectáculos
Otro round entre Mauro Icardi y Wanda Nara: el pedido del jugador que generó un nuevo escándalo con sus hijas
Guerra por la fortuna de Marcelo Araujo: división de bienes, denuncias cruzadas y amenazas de desalojo  
La platense Mavinga se fue sola de la casa de Gran Hermano: ¿qué pasó?
Tras ser despedida del programa de Moria Casán: Cinthia Fernández reveló sus nuevas propuestas laborales 
Áspera interna en Telefe por la llegada de Carina Zampini a La Peña de Morfi, los detalles
Información General
La ANMAT bajo la lupa por el fentanilo mortal: "Hallaron deficiencias en los laboratorios y no tomaron ninguna medida"
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico
La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España
Los números de la suerte del jueves 26 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Aclararación imagen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla