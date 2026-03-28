Todos los resultados de rugby: dura derrota de La Plata frente a CASI en Gonnet y caída de Los Tilos con Regatas

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La jornada del sábado dejó un saldo dispar para los equipos de la Región en los distintos torneos de la URBA, con golpes duros en la elite y sonrisas en el ascenso que empiezan a marcar tendencias en este arranque de temporada.
En el Top 14, la fecha 3 expuso las dificultades de los conjuntos platenses para hacer pie entre los candidatos. La Plata Rugby Club sufrió una dura derrota en Gonnet al caer 39-13 frente al CASI, en un encuentro donde la visita impuso condiciones con claridad y dejó al Canario en la zona baja de la tabla.
Tampoco fue favorable la tarde para Los Tilos, que no pudo sostener su juego en Bella Vista y terminó perdiendo 29-20 ante Regatas, acumulando un inicio irregular que lo mantiene lejos de los puestos de vanguardia.
El panorama cambia al mirar la Primera A, donde San Luis fue protagonista de la actuación más contundente del fin de semana. En su cancha, el Marista arrolló 55-10 a San Albano con una producción ofensiva demoledora que lo posiciona entre los animadores del campeonato.
Foto: Demian Alday
Distinta fue la historia para Universitario de La Plata, que luchó pero no logró sostener el resultado y cayó 31-23 en su visita a Pucará, quedando momentáneamente en la mitad de la tabla.
En la Segunda división, la fecha ofreció resultados repartidos para los equipos de la región. Albatros se hizo fuerte en casa y superó 25-13 a El Retiro, mientras que Atlético Chascomús también celebró ante su gente con un sólido 28-19 frente a Los Pinos.
En contraste, Atlético y Progreso de Brandsen protagonizó un duelo parejo, pero terminó cayendo 34-31 ante Old Georgian, en un partido que se resolvió por detalles.
Por su parte, en Tercera, Berisso Rugby Club aún no tuvo acción: su debut quedó programado para el 11 de abril como visitante ante Almafuerte, luego del receso por Semana Santa.
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