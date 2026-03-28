"Cayó la banda del dron” el clan que operaba desde un country a la vera de la Autopista La Plata

Una organización criminal vinculada a robos bajo la modalidad “entradera” fue desarticulada tras una serie de allanamientos realizados en el sur del conurbano bonaerense. Parte de sus integrantes vivía en barrios privados, uno de ellos ubicados sobre el ramal Gutiérrez de la autopista Buenos Aires - La Plata en Hudson.

Según informaron fuentes policiales, el grupo fue identificado como el “Clan Caamaño”, señalado como un brazo operativo de la denominada “banda del dron”.

El operativo fue llevado adelante por la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado y otras áreas de la Policía bonaerense, en el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda, con intervención de la UFI N° 7 de Quilmes.

Investigación y detenciones

La causa se inició a partir de un violento asalto ocurrido el 18 de febrero en Bernal, donde al menos siete delincuentes armados irrumpieron en una planta industrial, redujeron al personal y se llevaron dinero en efectivo y otros objetos de valor.

Tras tareas de análisis de cámaras de seguridad, intervenciones telefónicas y seguimiento de vehículos, los investigadores lograron identificar a los integrantes de la banda.

En total, se realizaron 14 allanamientos en localidades como Lanús, Berazategui y Avellaneda, con un saldo de tres detenidos. Según indicaron fuentes del caso, todos los autores del hecho quedaron identificados y detenidos.

Vivían en countries

Uno de los datos que surgió de la investigación es que parte de la organización se ocultaba en barrios privados de Hudson, donde mantenían un perfil bajo.

En particular, se identificaron viviendas en los countries Altos de Hudson I (ubicado en la colectora del ramal Gutierrez de la Autopista, frente al country Abril) y Fincas de Hudson (ubicado en la localidad de José María Gutierrez, más cerca del Camino General Belgrano), elegidos estratégicamente por su ubicación y nivel de resguardo.

Armas, vehículos y dinero

Durante los procedimientos se secuestró un importante arsenal y distintos elementos vinculados a la logística de la banda:

Siete armas de fuego y más de 90 municiones

Seis vehículos, varios con pedido de secuestro o patentes adulteradas

Dos motos de agua

Más de 20 teléfonos celulares

Dinero en efectivo en distintas monedas

Joyería, relojes y una caja fuerte

Herramientas, disfraces, pasamontañas y chapas patentes

También se hallaron equipos tecnológicos y elementos utilizados para cometer los robos, como cámaras, dispositivos de comunicación y herramientas de corte.

Cómo operaban

De acuerdo a la investigación, el “Clan Caamaño” contaba con una estructura organizada, con roles definidos y planificación previa. Utilizaban vehículos robados o “mellizos”, elementos para ocultar su identidad y mantenían comunicación constante durante los hechos.

Las pruebas recolectadas permitirían vincularlos no solo con el robo investigado, sino también con otros hechos de características similares.

La causa continúa en etapa de instrucción, mientras se analiza el material secuestrado para determinar el alcance total de la organización.