Otro brutal crimen en La Plata: un enfrentamiento por el robo de una moto terminó con un hombre baleado
Otro brutal crimen en La Plata: un enfrentamiento por el robo de una moto terminó con un hombre baleado
Impulsan un proyecto que busca regularizar a los trabajadores de las aplicaciones
VIDEO.- Trenes y colectivos más caros: el impacto de los nuevos valores entre La Plata y CABA
VIDEO. Un conductor agredió a un agente tras un operativo en pleno centro de La Plata
La Justicia busca determinar cuánto cobraba el hermano de Adorni en el Ministerio de Defensa
VIDEO. Tensión en el centro platense por un hombre que se atrincheró en una vivienda
El Municipio y ARBA lanzan operativo para desendeudar a 1.500 jubilados
Cambios en la Línea 273: modifican el recorrido de dos ramales y hay queja en los vecinos de Gorina
Machado culpable en Estados Unidos: podría complicar a Espert
Investigan la aparición del cuerpo de un hombre entre los montículos de basura del Ceamse de Ensenada
La sexta del Lobo igualó con la selección de México y está obligada a vencer a Gremio
EL DIA en Brasil: así arriban los hinchas del Pincha a Río de Janeiro para jugar con Flamengo por Libertadores
Con entrada libre y gratuita, la UNLP invita a diseñar proyectos tecnológicos y científicos
Una "boca de lobo": denuncian una luminaria apagada frente a un club de La Plata y temen por la inseguridad
El "Pata" Pereyra, el elegido de Gimnasia: qué inclinó la balanza para ganarle la pulseada a Vaccari
En fotos | Un desfile de la banda musical por las calles céntricas de La Plata deleitó a vecinos y transeúntes
Piden la detención de un odontólogo investigado por abuso tras una salida al exterior
Brasil anunció la lista de 26 jugadores con Neymar dentro de la nómina y disputará su cuarto Mundial
Abasto: chocaron un camión y un auto en la avenida 520, pero ninguno tenía registro ni seguro
La Justicia autorizó al Chiqui Tapia a viajar al Mundial: deberá pagar un monto y retornar a fines de julio
Martín Fierro: Ventura confirmó que Mirtha asistirá a la premiación en el Hotel Hilton
Chiche Gelblung en terapia intensiva: qué le pasó y cómo sigue su salud
Ritondo salió al cruce de los dichos de Martín Menem: “Poco ubicado”
El mercado de deuda, golpeado por la inflación global: el impacto en Argentina
Conmoción en Berisso: un operario murió al ser aplastado por un autoelevador en un corralón
Ya es más caro viajar a CABA desde La Plata: los nuevos valores del tren y las líneas 129 y 195
Debut y despedida para Tirante en Ginebra, mientras que Etcheverry avanzó con solidez en Hamburgo
Del primer entrenador interino al último: la mano de Horacio Sancet en 1933 al gran desafío del Pata Pereyra
Fuerte reclamo en Los Hornos: conviven con basura, ratas y hasta una camioneta quemada
Ante el furor por la llegada de los BTS a La Plata, ya tienen su primer mural en la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En las últimas horas, un violento ataque sumó un nuevo capítulo fatal en La Plata. Un episodio en la zona de 122 y 613 concluyó con la muerte de un hombre en el marco del robo de una moto. Se trata del sexto homicidio registrado en la Región en lo que va del año.
El sangriento suceso tuvo lugar en los alrededores de la cantera ubicada en Villa Alba. En base a las primeras informaciones, se produjo un enfrentamiento armado tras la sustracción de un rodado. Sin embargo, otra de las hipótesis que se barajan por estas horas sería un posible "ajuste de cuentas".
Según indicaron fuentes a este medio, el hombre recibió dos disparos en la zona del tórax y perdió la vida en el lugar de los hechos. Tras el violento episodio, en la zona se congregó una multitud de vecinos para conocer lo ocurrido en las inmediaciones del barrio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí