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Otro brutal crimen en La Plata: un enfrentamiento por el robo de una moto terminó con un hombre baleado

Otro brutal crimen en La Plata: un enfrentamiento por el robo de una moto terminó con un hombre baleado
18 de Mayo de 2026 | 19:32

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En las últimas horas, un violento ataque sumó un nuevo capítulo fatal en La Plata. Un episodio en la zona de 122 y 613 concluyó con la muerte de un hombre en el marco del robo de una moto. Se trata del sexto homicidio registrado en la Región en lo que va del año.

El sangriento suceso tuvo lugar en los alrededores de la cantera ubicada en Villa Alba. En base a las primeras informaciones, se produjo un enfrentamiento armado tras la sustracción de un rodado. Sin embargo, otra de las hipótesis que se barajan por estas horas sería un posible "ajuste de cuentas". 

Según indicaron fuentes a este medio, el hombre recibió dos disparos en la zona del tórax y perdió la vida en el lugar de los hechos. Tras el violento episodio, en la zona se congregó una multitud de vecinos para conocer lo ocurrido en las inmediaciones del barrio. 

 

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