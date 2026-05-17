VIDEO. Brutal robo a una abuela y sus nietos en Barrio Norte: “Los golpearon y los ataron”

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Actuaron al menos cuatro delincuentes que se bajaron de un vehículo Peugeot 208 y escaparon de la calle 3 entre 35 y 36 de La Plata. La policía investiga el hecho.
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Un violento episodio de inseguridad sacudió durante la madrugada de este domingo a vecinos de La Plata, luego de que tres delincuentes encapuchados bajaron de un auto e irrumpieran en una vivienda de Barrio Norte, redujeran a una jubilada de 80 años y a sus nietos y escaparan tras concretar un brutal robo.
El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana en una casa ubicada en calle 3 entre 35 y 36. Según relató María, hija de la víctima, los ladrones ingresaron tras bajar de un vehículo marca Peugeot modelo 208 de color negro con vidrios polarizado que estacionaron arriba de la vereda, rompieron una ventana y sorprendieron a la familia mientras dormía.
“Se aparecieron tres tipos encapuchados luego de romper la ventana e ingresar. Los golpearon, los ataron y les robaron”, contó la mujer en diálogo exclusivo con EL DÍA, todavía conmocionada por lo ocurrido.
De acuerdo a su testimonio, los delincuentes actuaron con violencia pero también con una marcada frialdad. “Mi mamá tiene 80 años. Vino la Policía y ahora sigue toda la burocracia para reconstruirse y tratar de salir adelante”, expresó.
Además, remarcó que los asaltantes parecían tener experiencia en este tipo de hechos. “La Policía Científica no pudo sacar muchas huellas porque estaban encapuchados y con guantes. Estaban lúcidos y no estaban drogados, sabían lo que hacían. Nosotros tenemos nuestro negocio de mueblería al lado de la casa hace años”, aseguró.
Tras reducir a las víctimas, los ladrones recorrieron distintos ambientes de la vivienda en busca de dinero y objetos de valor. Luego escaparon antes de la llegada de los efectivos policiales.
La investigación quedó en manos de las autoridades policiales y judiciales de la región, que intentan determinar si existen cámaras de seguridad en la zona que permitan identificar a los responsables.
Mientras tanto, el caso volvió a generar preocupación entre los vecinos del barrio por la reiteración de hechos de inseguridad en distintos sectores de la Ciudad. “No se puede seguir más así”, cerró María, indignada por la traumática situación que atravesó su familia.
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