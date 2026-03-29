A sacar cuentas: ¿Cuántos puntos necesita el Lobo para clasificar?

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Si gana 9 de los 15 puntos en disputa, el Tripero tendrá muchas chances de ingresar entre los ocho. Le quedan algunos rivales directos y otros accesibles. Con 7 unidades, sufrirá hasta el final
Más allá de que la imagen futbolística es superior a la de los torneos anteriores, las 14 unidades acumuladas por Gimnasia en el actual Torneo Apertura no están nada lejos de la sumatoria en los torneos anteriores, ya que a esta altura del pasado Clausura sumaba 13 puntos y tras 11 fechas disputadas del Apertura 2025 había sumado 12 unidades.
Claramente, el Tripero buscará que su final de fase regular se asemeje al del último campeonato, cuando las tres victorias consecutivas ante River Plate, Vélez Sarsfield y Platense elevaron la cifra a 22 puntos que le permitieron la clasificación en el séptimo lugar de su zona. Y evitar el final del torneo de hace un año, cuando apenas sumó 4 unidades para terminar con 16 fuera de la conversación por los puestos de clasificación.
¿Cuál es la referencia de cantidad de puntos para clasificar? Más allá de que el Lobo ingresó con 22 unidades, desde que se juega con este nuevo formato el número para clasificar es 21 puntos. Solo Instituto clasificó con una cifra menor. Cabe destacar que en las Copas de la Liga de 2023 y 2024, torneos de similares características, solo clasificaban los cuatro primeros de cada grupo
En el Apertura 2025, Estudiantes fue el octavo clasificado en la Zona A con 21 puntos e Instituto necesitó apenas 18 para ser el último clasificado en la Zona B. En el Clausura pasado, los últimos de mabas zonas sumaron 21 unidades: Estudiantes (Zona A) y Talleres (Zona B).
Por eso, Gimnasia peleará la clasificación con 7 puntos más y es muy probable que clasifique si gana tres de los cinco encuentros restantes. ¿Qué le queda al Lobo? El domingo 5 de abril desde las 15.30 recibirá a Huracán en el Bosque tras el parate FIFA. Después del debut en la Copa Argentina, deberá viajar a Junín para visitar a Sarmiento el lunes 13 de abril a las 16.30. El sábado 18 de abril Gimnasia recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el Zerillo, encuentro que comenzará a las 15.00. Luego, el domingo 26 de abril, el Tripero visitará a Belgrano en el Estadio Julio César Villagra, partido que comenzará a las 17.30. Y cerrará la fase clasificatoria ante Argentinos Juniors en el Bosque, en un partido sin día ni horario definido.
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El partido por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Camioneros quedó confirmado para el jueves 9 de abril y se disputará en el estadio Florencio Sola de Banfield. Aún resta una definición en cuanto al horario del mismo -que aún no ha sido anunciado- y a la venta de localidades.
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