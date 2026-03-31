El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones: nueva tarjeta y cómo jugar

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El Súper Cartonazo de EL DIA quedó vacante otra vez y ahora acumula un pozo de $3.000.000.
La próxima ronda comenzará este jueves y la tarjeta llegará junto con la edición impresa.
Para ganar el Cartonazo hay que tener 15 aciertos en los cupones que tienen esa cantidad de números del 00 al 89.
Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com. Quien complete el cupón con todos los números deberá presentarse el martes, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA (Diagonal 80 Nº 815), con el cartón y el DNI para verificar los datos y acreditar el pozo en juego.
El Súper Cartonazo ya repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
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